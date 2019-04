Es curioso. Pensemos en un objetivo y luego en otro y luego en otro más para al final declarar una guerra a la Federación cuando tenemos a la vuelta de la esquina la final de la Copa del Rey que organiza la propia Federación. Es decir, para que lo tengamos claro en ese aspecto. Antes de la final de Copa contra el Barcelona -y eso significa que no somos ni de broma favoritos- le plantamos cara al organizador de esa Copa y de alguna forma nos ponemos justo del lado de Tebas, que al fin y a la postre es a quién le debe el cargo Alemany, por eso no sé si estamos jugando bien nuestras cartas en este asunto.



La Europa League

Y mientras nos pegamos de tortas por esa rara Supercopa que ya ha aprobado la Federación de Rubiales la verdad es que lo que tenemos encima, esta misma semanita, y que sí nos debería preocupar e ilusionar a lo bestia por la categoría de lo que nos estamos jugando, da la impresión que lo tenemos casi de postre cuando en realidad tenemos un rival muy interesante con Emery a la cabeza y con una final en juego de un prestigio internacional realmente importante que está tan sólo a un paso si pasamos esta morbosa eliminatoria que tenemos ya a la vuelta de la esquina.



Y nuestra liga

Y para colmo de los colmos, en un momento crucial para el Valencia y con la sombra del Centenario esperando a que consigamos algún éxito en algún lado, nos ha llegado la gran sorpresa de la actual campaña de Liga en la última jornada del campeonato que ya llevamos disputada. El Valencia pierde en Mestalla contra el Eibar en la última jornada y cuando ya parecía que habíamos dejado en la nevera del olvido la lucha por clasificarnos para la Champions va y sucede lo impensable en esta última jornada celebrada y por impensable cuenten ustedes con las derrotas de Sevilla y Getafe en la misma jornada que el Valencia lo que deja la lucha por esa cuarta plaza totalmente abierta pese a que parecía que ya la habíamos perdido para siempre.



Y me pongo a escribir

Y vale, sí, estamos al final de casi todo, o realmente de todo, y nos metemos en esa batalla que tenemos perdida de antemano con la Supercopa en lugar de mirar para otro lado dejando de ser los cabecillas de los que no quieren nada de lo que sí quiere la Federación. Así pués estamos metidos en cuatro guerras en un momento crucial de la historia del Valencia. Tenemos la final de Copa, las semis de la Europa League ya mismo y la lucha inesperada por la cuarta plaza de la Liga que ya nadie esperábamos. Y en medio de todo, justo ahora y con la batalla ya perdida, entramos en guerra con La Federación para completar un rarete final de temporada así de buenas a primeras. Y sí, la verdad, lo pienso y es más que posible que Alemany tenga razón, pero yo igual me hubiera quedado callado sabiendo que mi oposición no iba a influir para nada y calculando todo lo que tenemos por delante de forma inmediata. Yo, pese a todo, espero que al Valencia le salga todo de cine y celebremos el Centenario por todo lo alto. Al fin y al cabo nuestro club es así, rarete hasta cuando no debe ser raro, cosas de nuestro Valencia.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.