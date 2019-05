El camino para un sueño

Partidazo. Así, escrito con cariño y con todas las letras. La visita del Valencia al Arsenal llega en un momento algo raro para nuestro equipo pero en esta competición, en esta Europa League, todos esperamos ver de nuevo a ese Valencia CF casi soñado que sí sabe a lo que juega y que también sabe cómo ganar los partidos. El duelo es complicado y el rival que tenemos delante, el popular y famoso Arsenal de Unai Emery, es un equipo con buen cartel en la Premier y mal cartel cuando sale a jugar por Europa. Quiero decir con esto que aunque el rival tenga mucho nombre y parezca un duelo complicado la realidad del Arsenal me indica que si el Valencia CF hace bien los deberes, es decir simplemente si juega bien y con cierta ambición, entiendo que es el gran favorito para llevarse la eliminatoria. El primer duelo, el de esta noche, es en tierras británicas y supone un nuevo cambio de chip del Valencia, que en este fin de temporada no para de hacer precisamente eso, cambiar de chip partido tras partido. Un día juega Liga, nos aguarda la final de la Copa y hoy aparece así como de golpe la Europa League donde tenemos puestas muchas esperanzas de que consiga un gran sueño para este año del Centenario. Miren, voy a ser claro y muy sincero. Una final de la Europa League, una final de la Uefa -perdón, pero yo sigo llamándola así y me cuesta reciclarme- es un regalazo en toda regla para un equipo que lleva de cabeza a sus aficionados, pero sin duda al que todos quieren con locura y les gustaría ver en esta final que otorga mucho prestigio del mundo. Una cita absolutamente especial para celebrar cien años de vida de un club, el nuestro, que nunca sabemos bien qué es lo que nos puede ofrecer pero que sigue adelante y soñando en todas las competiciones. Hoy algunos, pocos, estarán en el estadio acompañando al equipo y el resto de los mortales lo veremos por la tele convencidos de que esta noche de alguna forma podremos empezar a cantar una especie de alirón por conseguir el pase a esa final con la que todos soñamos



Espero a Parejo

Y miren, yo lo tengo claro. El duelo de hoy es mucho más que un simple partido de fútbol y yo tengo especial interés en ver cómo se desenvuelve un Parejo que no tendrá las espaldas cubiertas como suele ser habitual. Recuerden que las ausencia de Kondogbia por lesión y de Coquelin por sanción van a provocar que Parejo trate de armar el fútbol de ataque del equipo con esa clarividencia que le acompaña esta temporada en todo momento y con una tremenda lucidez. Pero necesita seguridad y apoyo sobre el terreno de juego. El que salga en lugar de los ausentes tiene que trabajar para el equipo, pero fundamentalmente debe dar a Parejo esa seguridad creativa que hace que suela convertir todo en un fútbol repleto de talento y peligro para el rival.



Hoy solo existe esto

Estoy ilusionado y me encantaría ver a ese Valencia CF que todos queremos y que nos hace disfrutar cuando el buen fútbol corre con pasión por sus venas. Y así las osas, con el corazón en Europa, es como me encontraba ayer al escribir estas líneas y es como me encuentro hoy en la previa de un partido que espero sea notable para el juego del Valencia y para el currículum del Valencia CF. Es una semifinal europea con todas las de la ley... y eso es mucho. Espero que todo salga perfecto. Y oigan, poder sí que podemos.



