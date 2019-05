Un Karlsruhe, pero al revés

No quiero recordarles aquella triste historia que vivió el Valencia CF de Tuzón contra un equipo alemán llamado Karlsruhe, pero sí les pido que me concedan el beneficio de la duda y que recuerden como pasó en aquel entonces que un tres a uno, un 3-1 como el que consiguió el Arsenal, es remontable a todos los efectos en Europa. El Valencia ganó con cierta comodidad en la ida y todos pensábamos que ya habíamos casi pasado la eliminatoria. Pero no fue así. El baño y la goleada que nos metió el Karlsruhe en la vuelta es imposible de olvidar para un periodista veterano como yo, pero de alguna forma sirve para pensar que ese tres a uno que le endosaron al Valencia frente al Arsenal sí es un resultado absolutamente remontable y el ejemplo de Karlsruhe nos deja bien a las claras todo lo que puede suceder. Yo no pretendo que el Valencia le atice al Arsenal de Unai una goleada semejante. Pero estimo reconfortante que un tres a uno es remontable siempre que el equipo salga en casa a por ese dos a cero que nos otorgaría la final soñada.



Y lo de Marcelino

Bueno, y dejando de lado esa opción real que tenemos de darle la vuelta a la eliminatoria, lo que sí encuentro fundamental para ese partido es que Marcelino recupere esa normalidad que perdió de forma llamativa en Londres y forme una escuadra adecuada al fútbol del Valencia y a sus jugadores. Necesitamos dos goles –y que no nos hagan ni uno– y para eso es clave de entrada recuperar la normalidad en el banquillo. Si nuestro entrenador sigue haciendo probaturas sin ningún fundamento sí que veo más que complicado que podamos eliminar a un Arsenal que, si lo analizamos bien, tampoco es nada del otro mundo. El Arsenal –esto lo escribo para que lo entienda Marcelino de forma clara y contundente– tiene un ataque bastante interesante, pero una defensa de pena a la que se le puede hacer un par de goles. El Valencia, por cierto, como equipo es precisamente todo lo contrario que el Arsenal. Una defensa rocosa –si no la deshace Marcelino– y una delantera justita. Y así las cosas, analizando el terrible error de nuestro entrenador en este primer partido y soñando con la magia de Mestalla, yo si que veo posible la remontada... pero eso sí, siempre que seamos fieles a nuestra forma de jugar y nos dejemos de inventos que solo conducen al fracaso más absoluto.



El Huesca nos espera

No queda más remedio que pasar de página y pensar tras la vergüenza europea en nuestra propia Liga y en el partido a la vuelta de la esquina. Nuestro equipo debe quedar al final de curso por delante de Sevilla y Gefate; debemos remontarles tres puntos. Las derrotas de los tres en la última jornada permiten seguir soñando con cumplir ese pequeño pero vital objetivo. El Huesca juega con pundonor y entrega, pero el descenso llama a su puerta de forma considerable. Y sí, si el Valencia juega como sabe, se deja de tonterías y no se pone nervioso, tiene que llegar una victoria balsámica.