El Arsenal está acongojado

No le doy más vueltas. Pienso seguir emocionado con el último resultado del Valencia CF y con la debacle del Arsenal en la Premier, donde está rozando el fracaso. Con esos baremos llegan ambos equipos a este partido del jueves en el que los británicos parten con dos goles de ventaja de la ida, pero esos dos goles, moralmente, pueden quedar eclipsados tras los resultados de ambos equipos en sus ligas y los objetivos que tienen que cumplir. Miren, realmente si eres del Valencia CF tienes que estar terriblemente optimista tras el repaso que le pegaste al Huesca, por cierto, una abrazo a ese equipo tras su despedida de Primera División, equipo simpático y afición ejemplar, y la opción que tiene de acabar cuarto la temporada siempre que el Barcelona cumpla con los pronósticos y derrote en su propio campo a un Getafe que está cuajando una temporadón espectacular con los jugadores que tiene y el dinero que maneja.



Seis golitos

Bueno, dejo de lado el objetivo de La Liga y me centro en las sensaciones que nos oferta ese partidazo que tenemos, con una final en juego entre dos equipos con sus objetivos particulares muy diferentes. El Arsenal roza el fracaso en todo y el Valencia, por su parte, tiene las pilas cargadas para las tres competiciones que se amontonan en este sprint final del campeonato. Y con todos esos conceptos unidos y con un partidazo esperando a la vuelta de la esquina todo hace preveer que el Valencia va a ser capaz de hacer la machada y conseguir un resultado que es obviamente más que asequible para una escuadra que acaba de marcar seis golitos y que se enfrenta a un equipo que destaca por tener un buen fútbol de ataque, pero más todavía por la casi nulidad que oferta en su línea defensiva. Incluso un jugador que apreciamos como Mustafi cuenta con una antipatía importante entre los seguidores del conjunto británico, y no solo me refiero al exvalencista, toda la línea defensiva del Arsenal está siendo terriblemente vigilada por sus propios seguidores, que la señalan diciendo de alguna manera que no están a la altura suficiente para todos los frentes que tienen abiertos. Dando por sentado que Marcelino se va a dejar de historias y cuenta con la presencia de un Coquelin que debe cubrir francamente bien la espalda de Parejo, la situación actual nos indica que se van a ver las caras dos equipos con objetivos opuestos. Uno de ellos va a luchar por tres objetivos y el otro solo tiene por delante llegar a la final de la Europa League para salvar una temporada decepcionante. Y quédense con el titular de este artículo. El Arsenal va a jugar contra el Valencia y en estos momentos está acongojado del todo.



Una afición ejemplar

Por una razón o por otra parte de la afición del Valencia CF está siendo protagonista de alguna forma en la actual temporada y no precisamente para bien. En Londres tildan a unos cuantos aficionados del Valencia de agresivos y violentos mientras, si les soy franco, la afición del Arsenal por su parte sí que fue incorrecta casi en todo momento con los aficionados del Valencia allá desplazados. Ojo, no pido perdón para unos malos aficionados como demostraron unos poquitos seguidores del Valencia. Ahora bien, lo que sí que digo es que un partido de fútbol por uno y otro lado debe ser tomado exclusivamente por una fiesta del deporte, sin broncas ni insultos.