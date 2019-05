Un Liverpool a la valenciana

Pensaba escribir mil cosas sobre el partidazo que tenemos esta noche en el viejo coliseo de Mestalla, pero no puedo sacarme de la mente lo sucedido el martes en el magnífico escenario del Liverpool -por cierto, su afición sí que es una pasada, inmensa- y en la brutal eliminación de un Barcelona que parecía bendecido para ganar con autoridad esta Champions en un abrir y cerrar de ojos. Y pasó lo alucinante, fútbol en estado puro y sorpresa a lo bestia de un equipo ejemplar. El Liverpool se cargó al Barcelona y necesitaba cuatro goles para ello y hoy el Valencia CF tiene un espejo en el que mirarse y en el que aprender a trabajar y contagiar a su seguidores. Pensémoslo bien. Al Valencia le basta para pasar a la gran final con la mitad de lo conseguido por el Liverpool. Con un dos a cero, ojo, digo 2-0, el Arsenal quedará eliminado y esa pequeña ventaja que trae del partido de ida -es muy pequeña especialmente si pensamos en el equipo que le dio por sacar a Marcelino- se puede recortar casi en un visto y no visto. Además debemos valorar que el rival del Valencia CF es un equipo con un ataque interesante pero con una defensa desastrosa. Y siendo así las cosas a mí cada vez me parece más asequible marcarle ese par de goles que le darían a la afición del Valencia una alegría tremenda. Y sí, hablo de la afición del Valencia en su conjunto, y pienso que si la idea es la de celebrar que estamos en la final bien estaría que copiáramos un poquito a la animación del Liverpool durante todo el partido.



Animar y punto

Lo que toca en una noche como esta es animar todos juntos, dejarnos de historias y pensar que si conseguimos el objetivo, que no es excesivamente complicado, nos vamos a plantar en una final europea. Y en este caso además el Valencia CF será el único equipo español que logra entrar en un puesto tan meritorio y digno de recordar. Y sí, yo de momento ya me he jugado cinco euritos apostando por un dos a cero que nos sirve para todo, pero que obviamente también implica sufrir a lo largo del partido. Y piénsenlo bien, en la cabeza de ambos equipos suceden un par de cosas francamente positivas para el Valencia. La goleada de los de Marcelino al Huesca obviamente eleva la moral del Valencia. El palo que se ha llevado el Arsenal en la Premier y el mensaje encubierto del Liverpool, hacíandole ver que un tres a uno es un resultado altamente superable, sin duda va a provocar que el conjunto británico sienta sobre sus piernas el acoso de Mestalla... Pero debe ser de todo Mestalla, antes que nada el equipo nos necesita y el equipo, los nuestros, nos necesitan a todos con actitud positiva. Yo lo veo más que posible.



Pensemos en el hoy

Bueno, estamos en un momento final de la temporada con todo en juego pero como siempre, desde que se inventó, el fútbol es presente en estado puro y obviamente el presente del Valencia CF es esta noche a las 21:00 contra un Arsenal que viene con ventaja en el marcador, pero una ventaja asumible para un Valencia que puede al cabo de muchos años plantarse en una final europea. Y yo solo espero que Marcelino esta vez no se vuelva loco y que forme un equipo competitivo, pero acorde a las líneas normales que se han visto durante toda la temporada. Y sí, la presencia de Coquelin me parece del todo vital para el Valencia CF y especialmente para Parejo.

