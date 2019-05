Me encanta el gol de Carlos Soler

Me alegra el gol de Carlos Soler. Y me alegra por tres razones fundamentales. En primer lugar sonrío ya que es su primer tanto de la temporada en un momento determinante. El segundo lugar sonrío por lo que supuso para el Valencia CF encauzar un partido que se le había puesto muy cuesta arriba. Y en tercer lugar sonrío por lo que debió sentir el propio futbolista de la cantera del Valencia al que en realidad no se le está dando nada bien la actual temporada que ya agoniza. Y sí, también, ese gol de Soler es un premio a la constancia de un jugador que actua fuera de sitio y que en el fondo da la impresión de que no es del agrado extremo de Marcelino. Y la realidad es que me pueden decir mil cosas negativas de Soler y a mí no me va a convencer ninguna de ellas. Es un tipo muy joven, que no ha cuajado una gran temporada, pero es de casa y debemos cuidarle como se debería cuidar siempre a la gente parida en tu cantera y que tiene fundamentos del fútbol metidos entre ceja y ceja. Soler, eso es obvio, no es un centrocampista de banda y esa posición que ha tenido que defender en la actual temporada de alguna forma actua contra su forma de jugar y de entender este deporte llamado fútbol.

Su puesto en el campo realmente es otro muy distinto. Es cierto que estando Parejo tal como ha estado en la actual temporada es complicado que gane minutos para crecer como fubolista. Ahora bien, valoremos en general su temporada. Cuando juegas fuera de sitio y te entregas a esa causa que sí quiere el entrenador no deberíamos criticarle jamás. Por eso me alegro de su instinto y de ese gol en la penúltima jornada que abrió las puertas al Valencia para remontar el inicial gol del Deportivo Alavés. Y sí, tuvo que ser Soler el que iniciara el camino de la remontada y yo simplemente con eso me alegro un disparate. Reconozco que en el fútbol soy un poco romántico y que me enamoro enseguida de los hombres de la cantera, de los de casa. Así pues, insisto. Ese gol de Soler, ese gol que nos abrió el camino ante el Alavés, tendría que haber llegado bastante antes, pero de cualquier forma sirvió para que el Valencia CF se pusiera las pilas y al final remontara un partido que pintaba realmente mal.



Y lo de la jornada

Parece un poco increible todo lo que vivimos el pasado domingo los aficionados al fútbol y muy especialmente todos los aficionados al fútbol que realmente sienten cierta pasión por los equipos de casa. El Valencia CF consiguió casi lo imposible. Victoria y un duelo final contra un equipo salvado al cien por cien de descender a Segunda División. El Levante UD se impuso en Girona y firmó de forma automática la permanencia un año más y el Villarreal CF se impuso por la mínima al Eibar en La Cerámica y puso el punto final a una temporada extraña y peligrosa. Y así las cosas, tal como lo vemos ahora, este pasado domingo fue un día genial para el fútbol valenciano tal como decía la portada de SUPER.

Objetivo cumplido para el Valencia, aunque debe acbar de cumplir ante un Valladolid salvado y con un buen puñado de vacaciones antes del partido, y paso de gigante de Levante UD y Villarreal para poner el punto y final... o mejor dicho, el punto y seguido en Primera División en la penúlima jonada. Ganaron los tres valencianos de LaLiga y eso significa que de alguna forma los tres cumplen. Y este próximo sábado ya es el punto y final, el Valencia no puede fallar.