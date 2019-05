Está apretando a lo bestia para llegar a punto para la final de la Copa del Rey. Si no hubiera esa final la temporada hace ya tiempo se hubiera acabado para Kondogbia. Pero él tiene ese objetivo y todo su esfuerzo va encaminado en ese sentido. Y cuenta con el apoyo tácito de Marcelino y de los propios jugadores. Un Kondogbia en forma sí sería fundamental para esa final contra el Barça que tenemos a la vuelta de la esquina. Y resulta curioso el caso. Mientras en Valencia sí existe un parón pensando en el partido frente al Valladolid y la idea de mantener como sea esa cuarta plaza que da derecho a jugar la Champions la próxima temporada, en Barcelona sucede todo lo contrario. Para ellos la Liga acabó hace tiempo, acabó ganándola bien ganada, y ahora los jugadores piensan más en sus competiciones futuras que en esa final de la Copa del Rey que no les llena demasiado tras quedar apeados de esa final de Champions, que era lo que querían. Tenemos el ejemplo claro de Luis Suárez, que se ha operado con urgencia para estar con la selección uruguaya plenamente recuperado y de alguna forma pasando de esa final de Copa que en Barcelona sabe a bastante poco, pero que en València se considera como una meta del todo ilusionante. Y así están las cosas. Y así siente cada equipo la llegada de esa final. En Valencia un jugador como Kondogbia hace todo lo que puede par estar a las órdenes de Marcelino. En Barcelona pasa justamente lo contrario. Suárez se opera pensando en sus próximos compromisos con Uruguay y de alguna forma dice adiós a la final de Copa de forma voluntaria. Y esa es la realidad en estos momentos y por eso me gusta el esfuerzo de Kondogbia para poder estar a las órdenes de Marcelino para ese encuentro vital para la escuadra valenciana. Kondogbia apura su recuperación y según vaya el partido frente al Valladolid incluso podría tener algunos minutos si ya está todo decidido, pensando más en el futuro duelo contra el Barça que en ese choque frente al Valladolid con la Champions en juego ante un equipo que se ha ganado con justicia la permanencia en Primera División. Veremos qué sucede. Pero, francamente, a mi sí me gustaría contar con un buen Kondogbia para ese partido final.



¡Todos a Valladolid!

La afición del Valencia se está movilizando para acompañar al equipo en ese viaje que le espera al Valencia en Valladolid. La idea es obvia. Todos quieren cantar victoria y a nadie le pasa por la cabeza que el Valencia pueda dejar escapar una ocasión tan clara como esta para meterse en Champions de pleno derecho. Ahora bien, al margen de lo que ocurra en el duelo del Getafe contra el Villarreal, lo que hay que pensar es que el Valencia tiene la obligación de salir a por todas y conseguir la victoria que automáticamente le daría esa plaza de Champions. Parece que la tengamos ya casi conquistada, pero la realidad nos indica que antes que nada hay que ganar a un Valladolid que va a recibir al Valencia muy relajado tras haber conseguido la permanencia. Y sí, la afición del Valencia planea un viaje espectacular para acompañar al equipo a Pucela. Y por otra parte preocupan esas primas encubiertas que podrían acompañar al Valladolid.



Más opiniones de Vicente Bau.