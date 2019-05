El futuro pasa por Pucela

No, no es un partido más de la competición liguera. El Valencia CF se juega en noventa minutos su futuro en la competición liguera y un buen carro de euritos futuros que llegarían de la mano de la Champions y que deben servir para conformar un equipo mucho más sólido y más competitivo que el que hemos visto esta temporda. No, no estoy diciendo que haya sido mala la actual campaña. Rara sí, enormemente rara. Ahora bien, si miramos las estadísticas nos daremos cuenta que nos enfrentamos a un lugar de Champions que está más barato que nunca, pero eso sí, pese a su bajada de puntos para conseguirla lo cierto es que la tenemos a tiro y eso sí es lo realmente importante para un club que necesita esa estabilidad de cara al presente y al futuro. Y yo les voy a ser franco. No pienso perder ni un solo segundo este fin de semana, mejor dicho este mismo sábado, pensando en esa final de Copa que nos aguarda contra el FC Barcelona. Eso es después y la recompensa inmediata y con más dinero de por medio pasa por ganar ahora en Pucela un partido que a priori nos otorga el papel de favoritos, pero que haciendo un análisis serio nos vamos a encontrar a un Valencia muy castigado por el enorme número de partidos que lleva acumulados y por la justita plantilla que ha construido Marcelino casi sin pensar en todo lo que íbamos a tener por delante.



Ganar, no especular

Bien, así las cosas, vamos a asistir a un duelo entre dos conjuntos francamente dispersos en sus objetivos ligueros. Uno no se juega nada y ha acabado la temporada -ojo, ellos ya la han acabado del todo y con éxito dadas sus aspiraciones- y el otro, nosotros, el Valencia, se lo juega casi todo en noventa minutos que prometen ser de lo más trepidantes para los seguidores del Valencia CF, que obviamente están entregados de corazón a su equipo. ¿Y qué puede pasar? Pues, obviamente, con los números en la mano la victoria debería ser para un Valencia con más fútbol y más tensión que los pucelanos. Pero el fútbol no funciona así de simple. Si el Valencia quiere ganar y obtener una vital recompensa para la próxima temporada, que no es otra que meter cabeza a última hora en la Champions, tiene la obligación de salir desde el principio a por el partido. Los de Marcelino, y especialmente Marcelino, necesitan los tres puntos con cierta urgencia y ese objetivo debe ser inapelable para salir desde el principio en busca de la victoria. El Valencia va a tener que jugar algo distinto de lo que suele hacer habitualmente. En Pucela no vale especular y quedarte rezagado en tu zona esperando algún contraataque a favor. No, no se trata de eso. Sí se trata, por contra, de ir a ganar el duelo desde el primer minuto. Sin nervios, sin prisas, tranquilo, pero con ese objetivo para pensar en un Valencia en fase creciente para la próxima temporada. Con la Champions League por segundo año consecutivo tendremos un poco de todo. Y sin ella, más que dinero acumularemos problemas a lo bestia



Estoy con Parejo

Y sí, yo ahora mismo lo tengo mas claro que nunca. El juego de Parejo, el mando de Parejo y el fútbol de Parejo es vital para conseguir el objetivo. Y yo espero que lo consiga sin lesionarse... y a partir de ahí, a partir de conseguir el gran objetivo de ahora mismo de acabar cuarto la temporada, es cuando sí podemos empezar a pensar en la final de Copa. Pero antes...jamás.



