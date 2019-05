Me la juego hoy por Guedes

Vale, sí, les puede parecer una afirmación absurda y excesivamente personal para un artículo de opinión como este, pero yo sinceramente de cara a este compromiso vital frente al Valladolid tengo una intuición escasa ahora mismo de contenido, pero que me da vueltas a la cabeza sin parar y que paso a contarles ahora mismo para que la compartamos todos juntos.



Un duelo vital

Y sí, hoy es un duelo vital para el Valencia y, no me pidan que se lo explique, tengo una confianza absoluta en el equipo y especialmente en un jugador que ha llevado una temporada grisácea pero que tiene todo el talento del mundo en sus botas. Creo en todos, sí, pero hoy me viene a la cabeza atropelladamente Gonçalo Guedes y me viene de forma positiva e incluso optimista. Obviamente no tengo ni idea de lo que puede pasar en Zorrilla y tampoco descubro la razón por la que Guedes me asalta la cabeza de forma continua y realmente curiosa. Todos sabemos de su potencial como futbolista y de su tremenda calidad cuando está de sobra motivado y entregado a la causa.

Y por esa razón tan simple hoy me siento como si fuera un iracundo seguidor de este talento portugués y en el bar del barrio de mi casa, un barecito donde siempre hacemos una porra del partido del Valencia CF, me la he jugado a tope por este señor, me la he jugado a tope por Guedes, y he puesto en la porra que el Valencia CF ganará el duelo contra el Valladolid gracias a un golazo del portugués que servirá para entregarnos en bandeja la Champions de la actual temporada y de alguna forma también servirá para darnos todos los estímulos del mundo de cara a esa inminente final de la Copa del Rey que tenemos contra el Barça.



Y lo de Kondogbia

Es alucinante, por otra parte, el enorme compromiso que tiene un jugador especial e importante para el Valencia apellidado Kondogbia. Su recuperación está siendo absolutamente brutal y en su cabeza obviamente figuran dos claros objetivos por los que no puede faltar su compromiso con su Valencia. Primero es el duelo de hoy contra el Valladolid que Geoffrey Kondogbia quiere jugar ya y que realmente sería interesante que tuviera, aunque fuera, unos minutos del choque para ir soltando músculo de cara a esa final de Copa del Rey que tenemos a la vuelta de la esquina. Si estuviera en su mano o en sus botas doy por sentado que Kondogbia quiere jugar hoy ante el Valladolid y quiere empezar a calentar hoy músculo pensando en esa final contra el Barcelona que nos tiene a todos enamorados. Pero con calma. lo primero es hoy contra el Valladolid en Pucela y después ya podemos pensar en la final de Copa. Y Marcelino, con Kondogbia, tendrá un doble pensamiento. O lo pone hoy o lo guarda para la final. Ahora, eso sí, hoy nos jugamos casi el futuro. Amunt!