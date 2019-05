Miles de fotos históricas

Hoy es un día especial. Me encuentro en SUPER dispuesto a escribir uno de mis artículos semanales repasando los últimos diarios con el triunfo del Valencia CF en la Copa del Rey. ¿Y? Pues miren, les voy a ser sincero. Repaso una página tras otra y no puedo dejar de mirar y admirar el mogollón de fotos que ha publicado este diario con imágenes de aficionados del Valencia. Fotos y protagonistas de mil orígenes distintos. Y sí, me quedo con eso y con la alegría inmensa que se ha llevado todo el mundo que estima al Valencia y también un poquito a todos aquellos que sin ser del Valencia lo que sí son es anti Barcelona. Los diarios esos que llaman nacionales pero que en su mayoría son madrileños y del Madrid apenas han prestado atención al enorme gesto del Valencia y han pasado de puntillas, casi sin hacer ruido, hablando más de Mbappé y del Real Madrid que del enorme título obtenido por el Valencia ante el Barça. Y miren ustedes, me quedo con SUPER, me quedo repasando SUPER, y tengo que darle la enhorabuena. Este diario ha sido santo y seña para toda la afición del Valencia CF que es la que de verdad ha disfrutado con este título obtenido de forma extraordinaria.

Me quedo mirando fotos, una tras otra, y me doy cuenta de lo mucho que esta afición necesitaba una alegría semejante después de tanto tiempo. La afición es enorme. Y estos días hemos visto como disfrutaban, mezclados entre sí, un montón de valencianistas más o menos veteranos con los nanos más jóvenes que jamás habían visto en su vida ganar al Valencia un título. Y cómo lo disfrutaban a lo bestia dando vida e ilusión, así a partes iguales, para los mayores que les acompañaban en la celebración. Todos reímos, lloramos, nos abrazamos y sentimos al Valencia como realmente hay que sentir a este equipo que es todo corazón en lo que hace.

El partido fue inmenso, con un Valencia que para mi jugó de cine, supo aguantar agobiado pero dando buena imagen tras la lesión de Parejo. Por eso la alegría de los seguidores fue más inmensa de lo normal. Imposible de olvidar todo lo que se vivió y cómo se vivió. Yo, con respeto y con mucho cariño, me guardo todos los SUPER de estos días agradeciendo al Valencia el título y agradeciendo a este diario el enorme esfuerzo que han realizado para dar una tremenda cobertura a todo lo que ha acontecido. Estaban en todas partes derrochando un trabajo espectacular y se merece ser reconocido por ello. Es un orgullo para mí y para todos los que sientan los colores del Valencia. Un periódico de casa se dejó la piel del mismo modo que el Valencia ante el Barça para informar de la gesta y de todo lo que ocurrió a continuación. Yo tengo claro que SUPER también ganó esa final. Enorme.

Llámenles como quieran: fotógrafos, reporteros gráficos, periodistas gráficos... Se llamen como se llamen el trabajo que han realizado todos los de SUPER ha sido descomunal. Y eso es periodismo con mayúsculas. Un diez enorme para todos.



Más opiniones de Vicente Bau.