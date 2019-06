Empieza el baile del verano

Nos esperan días, semanas y hasta meses con un abanico de nombres que se van y que llegan que va a ser casi imposible de seguir e incluso menos de publicar. Pero así es el fútbol y así funciona esta época estival para el Valencia CF y para el resto del mundo mundial. Yo sí tengo claro que el Valencia necesita dinero y que para eso está obligado a vender algún futbolista digamos importante... pero obviamente esa obligación debe hacerse con cabeza y sacando el mayor beneficio posible. Todos damos por hecho que uno de los hombres que más novias tiene y por el que el Valencia podría sacar un buen precio y equilibrar así su balance para vivir más tranquilo y poder fichar gente con un futuro interesante no es otro que Rodrigo Moreno, al que el mercado de alguna forma está poniendo de nuevo en la rampa de salida.



El Barcelona

Sobre Rodrigo ha mostrado interés el Barça y también según he leído la escuadra italiana del Napolés, que ha puesto sus ojos y veremos si también su dinero en nuestra perla atacante. Y ojo, esto solo es el prinicipio. Saldrán más novias y tiene toda la pinta que por ahí es por donde va a venir el dinerito suficiente para recomponer al equipo y cuadrar una plantilla capaz de responder a la enorme exigencia de la próxima temporada. Y sí, vale, existen muchos más nombres, pero obviamente por ellos no se puede recaudar lo mismo que por Rodrigo, eso significa que con las ofertas de esos otros nombres poco o muy poco se puede fichar en este mercado enloquecido que ya se ha abierto de forma definitiva para el Valencia y para todos los equipo de La Liga española. Y una cosa queda clara. Querer a alguien no es poder ficharlo. Hacen falta 'cacaos', dinerito, y eso solo se consigue vendiendo bien vendido a algunas de tus actuales figuras. Y sí, vuelvo a lo mismo de siempre. El candidato número uno es sin duda Rodrigo Moreno, un jugador muy válido y que por supuesto cuenta con todo mi apoyo, pero hablamos de un tipo con una edad ideal, que marca goles, que es internacional y que por lo tanto tiene un mercado abierto delante de sus narices, nuestras narices, que es absurdo no tratar con la buena cabeza que tiene Alemany justo encima de los hombros. Pero no hay prisa. Si alguien quiere a Rodrigo antes tiene que mirar si realmente puede ficharlo. E insisto, el mercado de alguna manera se acaba de abrir y eso quiere decir que las ofertas, las demandas y las ventas se van a alagar mucho más de lo que todos pensamos en estos momentos, pero que se alarguen no quiere decir que no se vayan a ejecutar en tiempo y forma adecuados.



Y los de casa

Por otra parte pienso en todos los nombres que van salir y entrar y me fijo casi de forma carismática en todo ese ramillete de jugadores que se han formado en el Valencia, que son parte de la escuela del Valencia, que también son muy jóvenes y que sienten a su club como algo muy cercano. Sobre alguno de ellos pueden aterrizar ofertas en el club pero yo en este caso sería más duro a la hora de poner precio a un posible traspaso. Les pongo un ejemplo claro. Soler y Gayà son hombres que han dado un salto de calidad importante y eso significa que pueden levantar interés en cualquier equipo para la próxima campaña.Vale, sí, pero lo que yo nunca haría sería no darle su valor auténtico. Son de casa, sí, pero son muy buenos.



Más opiniones de Vicente Bau.