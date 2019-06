El mejor fichaje será Guedes

Quieta la pluma. Estos días voy a ser prudente con los fichajes y traspasos entre otras razones porque estimo que es demasiado pronto para concretar nada en firme, pero pese a eso sí indicaré que existen argumentos que me sorprenden en general por lo raro de las operaciones que más o menos se hacen públicas. Pero sobre eso hablaré después. Antes me voy a centrar en Gonçalo Guedes y en la temporada próxima del Valencia CF. Casi regalaría mi brazo derecho para que Guedes coja bien la forma, deje de rendir muy por debajo de sus posibilidades y nos dedique una temporada redonda y completa donde podamos ver el gran rendimiento de un futbolista como él, que en esta pasada temporada ha estado muy por debajo de sus posibilidades y muy por debajo de lo que nos tenía acostumbrados. Y lo importante del caso es que Guedes en forma es un jugador rompedor, con una llegada al área contraria espectacular y una velocidad fuera de lo común. Por eso es importante su vuelta a pleno rendimiento y por eso estimo su regreso en buena forma casi como si fuera el de un fichaje extraordinario del Valencia. Y tengo claro que Guedes es Guedes,un jugador especial y distinto y un jugador que la pasada campaña apenas tuvo recorrido. Un Gonçalo Guedes mermado, como el que hemos visto la pasada campaña, resta potencial al equipo especialmente en el ataque, donde sin él este equipo apenas crea juego.



Por explotar

Ahora bien, sin querer estoy hablando del pasado y no es momento de recrearnos en lo que ya ocurrió, especialmente en lo malo, pensemos en el nuevo Guedes que debe recibir Marcelino para empezar la próxima campaña. Y yo en ese Guedes sí creo, espero recuperar a un jugador fundamental siempre que juegue en su sitio y recupere esa seguridad en sus propias fuerzas que le convierte en un futbolista talentoso y muy especial, el que nos cautivó en su primera temporada y al que en esta segunda apenas hemos visto en unos pocos partidos. Guedes, aunque ya ha dado muchas muestras de lo que es capaz, es un talento que está todavía por explotar en el Valencia CF.



Y lo de Mina

Miren, les voy a ser franco, el interés del Valencia por Maxi Gómez lo entiendo e incluso me parece aceptable viendo el tipo de futbolista que es y los años que tiene. Es un jugador muy joven, fuerte de narices y que sirve para plantear partidos de esos correosos donde la presencia de un 'nueve' de tamaño y peso adecuado siempre es positivo para cualquier equipo. Ahora bien, lo que me sorprende es lo de Mina en la operación o Mina de regreso al Celta. Para el futbolista indudablemente es volver a su tierra, pero cambia un equipo Champions por otro que se ha librado del descenso por los pelos. Y me dicen, cosa que yo no he podido comprobar personalmente, que conste, que el jugador, que Santi Mina sí que está de acuerdo con eso de volver a su tierra y que habría dicho sí a su posible regreso al Celta. Así, de buenas a primeras, sorprende por el bajón que supone después de cuatro años en el Valencia CF marcharse a un equipo inferior. Así pues, lo de Maxi lo puedo entender, pero lo de Mina y dinero a cambio no deja de sorpenderme y mucho. Ya ven, en el fútbol siempre se pueden dar sorpresas.