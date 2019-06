Lim deja que fichen otros

Miren, les voy a ser franco. A estas alturas de la temporada, con los internacionales jugando sus partidos por medio mundo, pienso igual que todos ustedes, en el Valencia CF de la próxima temporada, manejo nombres e intento ilusionarme pensando en el futuro. Pero soy prudente. Evito entrar en futbolistas que pueden venir y dejando de lado que sí que haré algún apunte sobre cualquier objetivo, apunte casi de pasada y por cumplir algo el expediente, lo que más me seduce y que sí creo que todos debemos valorar es lo siguiente. Apunten. Existe algo que sí me gusta y además me gusta una barbaridad... y espero no equivocarme y no tener que rectificar un artículo semejante dentro de unas semanas. El tema es bien sencillo. Me gusta lo que está pasando y me gusta que sea Alemany, acompañado por Longoria, el que firme y autorice los fichajes.

Y digo más. Con esta medida que es del todo satisfactoria lo que sí hemos conseguido es que el señor Peter Lim confíe en su gente y se olvide de traer a Neville, Ayestarán y compañía. Que fichen los que saben y que lo hagan con la habilidad natural con la que están trabajando últimamente. Doy por hecho que habrá traspasos y en realidad a mi eso no me preocupa... siempre que algún traspaso sonado signifique fichar a alguién que pueda rendir bien a las órdenes de Marcelino. Es decir, por poner un ejemplo, si se marcha Rodrigo Moreno por un buen montón de billetitos yo doy por hecho que este Valencia CF va a fichar a alguien en principio operativo para realizar esa función y además a un precio asequible para la economía de la entidad. Miren, cambiar a Rodrigo por otro delantero y que la operación te salga bien, y encima ganes algún millón de euritos pensando en el futuro, es una buena operación.

Y yo por eso estoy tranquilo y tengo más o menos claro que eso es lo que va a suceder y que además Peter Lim va a dejar que suceda con normalidad. Este tipo de Singapur por encima de cualquier otra cosa es un empresario que toma decisiones y que sabe rectificar con el paso del tiempo. Su aterrizaje en el Valencia CF en una primera época fue brutalmente disparatado y rodeado de decisiones que es mejor ni recordar. Pero este tipo aprende, aceptó el consejo de fichar a Mateu Alemany que le indicó Javier Tebas y lo que es casi más importante, Alemany está trabajando y Peter Lim le deja con calma que ejecute su trabajo de forma independiente. Y los resultados son evidentes. De momento una Copa del Rey y otra plaza para la Liga de Campeones.

Y siendo así el presente yo les aseguro que sin saber apenas nombres sí confío cigamente en el futuro. Confío a lo bestia en la seria gestión de Mateu Alemany y estoy convencido de que el Valencia CF armará un equipo competitivo y veraz pensando e la próxima temporada. ¿Y los resultados? Miren, estamos hablando de fútbol y prometer buenos resultados es incoherente.