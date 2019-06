El futuro de Kang In Lee es un asunto serio

Yo no paro de darle vueltas a la cabeza y en esta época estival no puedo dejar de pensar en Kang in Lee y no precisamente por ese Mundial Sub-20 donde está desarrollando un fútbol absolutamente fuera de lo normal, casi estratosférico, un fenómeno. Sí, pienso por las claras en su futuro en el Valencia CF y no lo veo nada claro. Es más, tengo claro que para Marcelino todavía no es un jugador utilizable para la primera plantilla del Valencia CF –cosa por otra parte que no entiendo, pero así es– y el propio jugador ha realizado unas declaraciones rotundas donde afirma que su posición en el campo es pegado a banda izquierda y obviamente en el Valencia ese sitio, sin ninguna duda, Marcelino ya lo tiene hipotecado a lo bestia con un Guedes del que yo espero que empiece bien la temporada y se olvide de todo lo que ha sucedido en la pasada. Eso de alguna manera representa un frenazo a la progresión del futbolista surcoreano. Y el dilema está claro, yo entiendo que la decisión del Valencia ya está casi tomada y esa no es otra que ceder a Kang in Lee a algún equipo donde el chaval, pese a esa juventud que parece atemorizar a Marcelino, si tenga una visión positiva hacia él de parte del entrenador del club al que se marche cedido. Cualquier otra decisión corre en contra de la progresión del futbolista. Y ese es el camino más natural y menos agresivo hacia esta especie de fenómeno que empieza a llamar la atención de muchos equipos europeos casi en tiempo récord.

Lo de quedarse con Kang in Lee para el primer equipo puede ser atractivo para un buen puñado de seguidores pero yo lo encuentro perjudicial para el propio futbolista. Quedarte formando parte de un equipo que apenas te da alguna contada oportunidad no es un buen reclamo para el chaval. Kang in Lee necesita minutos y más minutos de juego para que su fútbol evolucione como todos esperamos. Y los minutos que Marcelino ya tiene decidido no ofrecerle es fundamental que el club los emplee con corrección para la próxima campaña. Una cesión sí es lo importante. Ahora bien, si esa cesión representa a la vez hacerte con algún jugador que te interesa ya en tiempo presente sería una cesión bien empleada. El jugador cogerá ese ritmo competitivo que para Marcelino todavía carece y el Valencia logrará hacerse con algún futbolista sin tener que pagar más de lo mínimamente necesario. Así las cosas disfrutemos mientras tanto del presente más rabioso y disfrutemos este próximo sábado de la gran final del Mundial sub-20 donde puede proclamarse campeón, y si me apuran mejor jugador del campeonato, un tipo modesto como persona como Kang in Lee pero genial como futbolista por muy poquitos años que tenga. Esa final le dará las alas solo con jugarla y si encima la gana rompiendo todos los moldes de una selección surcoreana que nunca ha rozado nada tan importante realmente sería la bomba, y muy merecido además.



Más opiniones de Vicente Bau.