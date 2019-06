Todo mi cariño para Soler

Me declaro seguidor de Carlos Soler y de cualquier jugador de la cantera del Valencia CF. Y veo injusto que se le linche por jugar un partido mediocre con la selección sub-21. Soler, para que todos los sepamos y los que no lo sepan lo tengan en cuenta, juega siempre fuera de su posición natural tanto en el Valencia como en la selección sub-21 últimamente. Con esto quiero decir que a un tipo joven, con talento, con imagen, que su puesto natural es el de jugar en el centro del campo y no pegado a banda, que en eso está haciendo un esfuerzo tremendo durante toda la temporada y ese esfuerzo es digno de reconocer y de aplaudir. Y miren ustedes, si sale un partido malo o regular no es de recibo lincharlo a las primeras de cambio. Es joven, tremendamente joven, no juega nunca en el sitio que le ha llevado al primer equipo y encima le venimos dando palos si no rinde a la perfección pegado a la banda diestra. Y eso no es justo. A Soler le debemos aplaudir por todo lo que hace y reconocer a lo bestia su tremenda implicación con el equipo y con el trabajo que hace. Y yo les voy a ser sincero. Soler puede jugar bien o mal, pero lo que es indudable es que sí juega donde quieren sus entrenadores y que se deja la piel en el campo. ¿Que no lo hace del todo bien? Pues miren, yo siempre he sido un periodista de periódico y eso quiere decir que sí puedo hacer un comentario en la radio o ser un invitado a un programa de televisión, pero lo que es obvio es que no soy un especialista ni de radio ni de televisión y eso significa que mi rendimiento fuera de mi sitio natural es más escaso que el de mucha gente. Y eso no le pasa a Soler. Insisto en su trabajo y dedicación y en sus enormes ganas de actualizarse le pongan donde le pongan, aunque escasamente lo pongan en su sitio natural y en el que fue criado y creció en esto del fútbol. Vale, sí, igual es demasiado joven para jugar al fútbol en la posición de Parejo y todavía le quedan algunas temporadas para demostrar sa capacidad y jugando en otra posición. Pero miren, sea como sea, yo quiero ser justo con él y me mojo a lo bestia por cualquier jugador criado en la cantera del Valencia y que hoy en día esté en el primer equipo. Soler ha conseguido el sueño de miles de valencianistas que pasan por la escuela de Paterna y eso debemos agradeecérselo de forma genuina. Las malas críticas, los palos por su juego, las malas formas por su penalti -que sí que lo era- sobran para juzgar a este futbolista y su carrera. Mi postura queda clara. Soy de Soler y de todos los tipos como Soler que salen de la cantera. Tienen, todos los canteranos, mi respeto y admiración. Y ojalá todo el mundo pensara lo mismo que yo.



La boda y Kang In Lee

Oigan, resulta tristemente curioso obsevar como se trata en este país una noticia y otra. Les estoy hablando del Balón de Oro del Mundial sub-20 que le han otorgado a un chaval de 18 años y valencianista hasta la fecha y de la boda de Sergio Ramos que fue portada de muchos medios deportivos. Y lo curioso del caso es que algunos medios que se multiplicaron en la boda Ramos no consideran a Kang In Lee ni miembro de una hipotética selección mundial sub-20 pese a recibir ese Balón de Oro. Como pueden apreciar la historia se escribe en muchas ocasiones con renglones torcidos y partidistas de una forma caso indigna. Yo soy de Kang In Lee de forma indisimulada. Y taparle sus méritos, esconderle sus méritos, me resulta del todo vergonzoso.



Más opiniones de Vicente Bau.



Más opiniones de Vicente Bau.