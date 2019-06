Cillessen es más moderno en su fútbol que Neto

Les voy a ser franco. De Cillessen conozco lo justo, poquito para ser sincero, pero ese poquito me ofrece todas las garantías para la próxima temporada en caso de que ocupe la plaza de un Neto que ha demostrado un carácter sorprendente. Y sí, hablo de Cillessen y de su talento para ocupar la meta del Valencia y lo primero que pienso, o lo primero que veo de una forma ineludible, es que es un tipo de guardameta mucho más moderno que Neto, que vive de forma apacible bajo los palos aunque le cuesta abandonar su meta para salir un poco hasta en los saques de esquina. Miren, el rendimiento de Neto ha sido francamente muy productivo para el Valencia, pero su estilo de fútbol resulta anticuado a estas alturas del siglo XXI. Comparo a Neto con cualquier otro guardameta de primer nivel y sí, es un tipo interesante y buen guardameta, sin duda, pero vive anclado entre los tres palos de su meta y eso hoy en día resta soluciones al equipo.



Carácter

En contra de Neto figuran dos datos que son del todo justificables para no contar con él la próxima campaña. Primero está su carácter, su forma de entender este deporte y sus ganas manifiestas de irse del Valencia a las primeras de cambio y con todas las de la ley. Y sí, luego está su estilo de fútbol, amarradete, que en el caso que tenga que compartir algún partido con Piqué las va a pasar canutas para entenderle. Piqué utiliza al portero titular del Barça como una especie de líbero moderno que le da seguridad y aire al equipo en cualquier momento. Y ese no es ni de broma el fútbol que atesora Neto en la meta del Valencia. Su cualidades son otras y su forma de entender el fútbol es antagónica con la manera de interpretar este deporte del Barça. Pero bueno, eso a nosotros nos debe dar igual y ese problema será en el futuro para el Barcelona cada vez que jueguen juntos. Pero ahora cambio de chip y hablo del Valencia y de Cillessen y de su escasa participación en el fútbol del Barça desde que llegó al conjunto azulgrana. Cillessen ha jugado poco y no ha destacado en casi nada, pero sin embargo tiene las dos cualidades que a mí me parecen vitales para que estampe su firma por el Valencia CF y demuestre su capacidad. Él sí quiere jugar aquí y especialmente está un poco desesperado de su papel de eterno suplente en el Barça. ¿Y es bueno realmente? Pues oigan, ténganlo claro, Cillessen es un buen guardameta, no digo que sea mejor o peor, afirmo que es mucho más moderno que el portero brasileño y que además este tipo sí está interesado por jugar en el Valencia que es justo lo contrario de lo que le sucede a Neto. Así las cosas, juzguen ustedes mismos. Un buen portero, moderno y con ganas de jugar aquí contra otro buen portero, con un estilo del pasado y que no quiere jugar aquí. El dilema es así de sencillo. Y mi elección personal está clara: prefiero a Cillessen hoy mismo.

