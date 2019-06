Y Jaume se merece respeto

Estamos asistiendo a un baile de porteros y en todo este follón nadie ha tenido el detalle de pensar en Jaume y darle las gracias por su final de temporada y por su partidazo en la final de la Copa del Rey, donde desde mi punto de vista actuó con una seguridad brutal ante un equipo que partía claramente como favorito. Y no paramos de hablar de Neto, de Cillessen, de este o aquel problema y de alguna forma escondemos la implicación de un tipo de nuestra Comunitat que nunca ha dado un problema y que se entrega a muerte en todo lo que hace en el Valencia CF. Jaume, curiosamente, comenzó la temporada pasada como el suplente ideal para todo el mundo y Neto en este caso no puso ningún problema, ya que se sentía que él iba a ser el portero titular sin discusión. Y sí, Jaume se quedó en el banquillo y no levantó la voz en ningún momento esperando que Marcelino le diera algo de vidilla en la Liga por su compromiso y constancia. Y al final sucedió. Sucedió sorprendentemente en la Liga y con normalidad en una Copa del Rey que sí que estaba destinada desde el principio para Jaume, pero que nadie daba al Valencia como favorito para conquistarla. ¿Y? Pues que al margen de la Copa nuestro Jaume también ocupó la meta como titular en el final de la Liga y en ese punto desbancó con justicia a un Neto que daba muestras de estar un poco anquilosado por el paso de tantos partidos.



Dinerito

Y Jaume lo hizo bien, tanto en la Liga como en la Copa, y Neto no ha tenido mejor idea que ganar más dinerito quedándose en el banquillo del Barça y no ser titular de la escuadra blaugrana ni de broma, aunque al final dice que se ha arrepentido. Y ese arrepentimiento llega tarde y es del todo oportunista e interesado. Neto, antes que nada, lo que debería hacer es tener respeto al que ha sido su suplente, de la misma forma que Jaume ha respetado con un criterio formidable que Neto ocupara la portería desde el primer día como titular indiscutible. Y es justo en ese punto donde un tipo como Neto no ha respetado a su compañero de plantilla. Da la impresión, incluso, pero esto solo es un pensamiento mío, que hasta le ha molestado que Jaume acabara de forma tan formidable la temporada. Uno –Jaume– guardó siempre silencio mientras jugaba el otro. Y el otro –Neto– pierde los papeles por dos o tres partidos y ha pedido marcharse para ser suplente en el Barcelona. La diferencia de calidad entre uno y otro no voy a entrar a valorarla, pero sí digo que en mi equipo, si yo tuviera un equipo propio, querría a gente como Jaume siempre entregado a la causa en lugar de un arribista que ha demostrado muy poca consideración hacia todo el mundo con su salida de tono en este final de campaña. Neto se va y yo me alegro. Y nos quedamos con Jaume. Un buen tipo que me huele a que va a acabar siendo alguien con prestigio en la secretaría técnica del club.



Y el curro de Alemany

Miren ustedes, en todo este follón de fichajes y traspasos inminentes, donde cada uno tiene sus gustos y opinión, yo me voy a postular al lado de un tipo que entiende bastante mejor que yo el fútbol moderno y actual. Mateu Alemany me oferta todas las garantías del mundo en este mercado estival y me quedo con la consigna mayor para la próxima temporada: el Valencia tendrá seguro mejor plantilla que este año.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.