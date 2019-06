Mi doble rasero con Lato

Tengo una duda terrible con un futbolista al que aprecio de una forma muy especial -ya ven, los periodistas de vez en cuando nos encaprichamos con alguien y a mí me pasa eso con Lato- y en el fondo no sé si lo que voy a exponer le va hacer algo de gracia o un daño terrible, pero todo queda dicho sin ninguna mala intención y con la ilusión de que el fútbol sea generoso con un tipo ordenado, disciplinado y trabajador. Dicho esto me pongo en una situación terrible pero voy a dar mi opinión observando todos los puntos de vista. Lato es joven, buen lateral, de la escuela de los Bernat, Jordi Alba, Gayà..., y eso de alguna forma indica que la escuela del Valencia parece que se ha especializado en eso de jugar al fútbol de lateral izquierdo en lugar de lo que sucedía antes donde casi todos los criados en Paterna tenían pinta de jugar de central o líbero -Tendillo, Arias, Giner, Camarasa, Voro...-. Bien. volvamos al principio y volvamos a valorar la carrera de Lato. Es un lateral que me inspira mucha confianza y tengo jugada una apuesta con un compañero en la que yo mantengo seguro que va a ser un lateral francamente importante dentro de muy poquitos años. Repito que desconozco lo que piensa, pero estimo que si eres un poco ambicioso ir cumpliendo años siendo el suplente de Gayà es de alguna forma cerrarte una progresión que se antoja que va a ser buena e ineludible. Si Lato se va a algún equipo para jugar mucho más y crecer como profesional sería bueno para él y bueno para el Valencia CF si simplemente lo cede para que se vaya fogueando o lo vende con una pequeña cláusula a favor del Valencia para recuperarlo si se da el caso. Ahora bien, lo que estoy exponiendo es un relato muy simple y solo estriba en que este joven jugador de nuestra cantera pegue un arranque en su carrera y se convierte en un profesional de primer nivel, algo de lo que yo estoy seguro que le va a pasar a poquito que le funcionen bien las cosas en este siempre complicado mundo del fútbol. Así las cosas, me dará pena su marcha como valencianista, pero me alegrará su progresión desde mi condición de seguidor de Lato con todas las de la ley. Ahora bien, dejar marchar a Lato por narices implica que la plantilla del Valencia va a tener que hacer alguna jugada maestra -y esto lo digo por Alemany- para que Gayà siempre tenga en la plantilla un recambio que cubra sus lesiones o que le oferte algún descanso en algún partido concreto. Así pues la marcha de Lato abre una nueva incógnita para acabar formando un Valencia sólido y comprometido. ¿Quién podría ser su recambio? ¿Será otro hombre de la escuela? Sea como fuere, se abre un abanico de incógnitas que el Valencia debe resolver en este mercado estival que ya tenemos encima. Yo, pase lo que pase, me quedaré contento. Y me quedaré encantado con el despegar definitivo de un tipo como Toni Lato a la élite de nuestro fútbol.



Y lo de un teórico 9

Y bueno, ya sé que es pronto para casi todo pero yo no dejo de pensar en ese futuro nueve -aunque eso del nueve ya es solo para los veteranos como yo, me refiero claro está a un goleador que destroce a las defensas rivales- y no paro de darle vueltas a eso de Maxi Gómez que parece que quiere alguien. Y miren, yo solo les digo una cosa, cuando Aspas se lesionó Maxi Gómez desapareció del mapa. Y eso, y la efectividad de un Santi Mina que juega poco, me hacen posicionarme poco a su favor. De Santi Mina.



