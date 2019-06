Garay sí entiende de fútbol

Es un tipo especial, que duda cabe. Tiene una imagen tremenda en las redes sociales, en este caso no solo por ser futbolista, influye un disparate el papel de su mujer, Tamara Gorro, que al margen de ser una 'mamá molona' arrastra un montón de seguidores en las redes. Sea como fuere la realidad nos indica que la ampliación de contrato de Garay ya está acordada y eso significa que tenemos una especie de central jefe para muchos más años, lo que no deja de ser una agradable noticia para el Valencia CF y los valencianistas. La labor de Garay en el centro de la defensa del Valencia CF es francamente notable y el único pero que se le puede poner en falta es una relativa falta de continuidad que en el fondo es acorde a los años que lleva luchando y es también una forma de cuidarse a lo bestia de forma bastante respetable. Pero lo cierto es que yo sí que noto la ausencia de Garay en el centro de la defensa y su ausencia en algún partido nos ha restado potencial defensivo de una forma clara y notoria. Su ampliación de contrato sí que me alegra y es una forma de poner un cerrojo a esa línea defensiva que tanto y bueno nos ha ofertado este curso pasado. El Valencia CF ha encajado muy pocos goles y eso en parte se debe a tipos como Garay que sí saben trazar una raya en su defensa para que no pase nadie del equipo rival. Su continuidad puede parecer una chorrada pero yo les aseguro que con Garay somos un poquito más fuertes en defensa y sin Garay el equipo tiembla en la parte de atrás por falta de seguridad y contundencia. Como pueden apreciar, el Valencia CF sigue dando pasos, poquito a poco, para completar una plantilla más potente y competitiva que la de la pasada temporada y eso significa ir dando pasos poquito a poco, pero lo importante en este caso es seguir andando y que esos pasos se conviertan en realidad para que el Valencia CF forme una plantilla más sólida y más potente para disputar no solo la Liga habitual, también debemos añadir la Champions y esa especia de Supercopa que ha preparado la Federación y que en el fondo es casi un atropello, por lo mal formada que está, para todos esos equipos que sí hicieron los deberes con corrección la pasada campaña. Sea como fuere ya sabemos que para todo lo que se nos viene encima sí vamos a tener a un Garay que da seguridad a la línea defensiva y de alguna forma también al resto del equipo. La noticia es importante y agradable. Tenemos Garay y Tamara Gorro. Una pareja simpática que sí llega a todo el valencianismo.



El fútbol femenino

Por otra parte llama poderosamente la atención la pelota que le están haciendo a un Real Madrid que ha decidido sacar un equipo femenino, y eso no está mal, me refiero a anunciar eso simplemente, pero lo que no se puede hacer y es una falta de espeto a todo el fútbol femenino en general que se afirme que este deporte casi de alguna manera 'nace' para la vida moderna porque el Real Madrid ha comprado un equipo para eso. Y esa atrocidad, a dos equipos que conocemos muy bien, al Valencia Femenino y al Levante UD Femenino, les debe sonar a japonés tras los años que ambos, junto con otros muchos, llevan compitiendo por este deporte sin que hiciera falta un Real Madrid femenino que parece que le hace especial gracia a algún diario madrileño de esos que dicen que son nacionales pero que no respetan la historia de nadie. Un bochorno absoluto, y lo de siempre.

