Una Supercopa tramposita

Ya ha pactado todo el mundo y la nueva Supercopa, que es nueva de verdad, ha conseguido dos cosas en un abrir y cerrar de ojos que perjudican claramente al Valencia CF. Esa final la van a jugar cuatro equipos en lugar de dos y ya ha logrado lo más importante e incluso sorprendente. La Real Federación Española de Fútbol, la madre de este novedoso torneo, se ha aliado de manera sorprendente con la Liga de Fútbol, es decir con un Javier Tebas que en principio se oponía a este invento de Rubiales, y de esta forma el Valencia se queda en fuera de juego. En su día ya dijo que estaba absolutamente en contra de este nuevo invento que perjudica al club de manera evidente. Bien, eso opinaba el Valencia en un principio a la vez que anunciaba que pasara lo que pasara sí que iba a tomar parte en este torneo, pero a la vez mostraba su disconformidad absoluta con este cambio. Ahora, como cusiosidad, voy a esperar a observar la reacción de Alemany ante este cambio real y contundente. El principal valedor del Valencia CF, ya saben que hablo de Alemany, es fiel a sus principios y estos principios le indicaban hasta este momento una fidelidad auténtica al hombre que aconsejó a Peter Lim que le fichara, y ese hombre no es otro que Javier Tebas, que puso sobre la mesa a Peter Lim el nombre de Mateu un día que andaba ampliando negocio por Singapur. Y el tema es obvio. Si Tebas se suma a esta nueva Supercopa doy por sentado que el Valencia se va a quedar absolutamente quieto y dispuesto a jugarla al cien por cien de su capacidad. Vale que Alemany diga que no está de acuerdo, pero cada vez ese 'vale' va a ser más tenue y casi de rondón. Si Tebas ha dado su ok, Alemany está prácticamente obligado a dar otro ok aunque sea disimulando un poquito. Así las cosas esa Supercopa parida por Rubiales va a ver la luz con todas las bendiciones y el Valencia no tendrá más remedio que jugarla con todo el merecimiento del mundo, y este año un poquito más. El trofeo ya tiene todas las luces verdes pertinentes y eso significa que ya nos podemos hacer la idea de que es una realidad innamovible. Y tal como está montado el mundo del fútbol en este caso solo somos unos invitados a un trofeo que cuenta con todas las bendiciones.



La llegada de Cillessen

Por otra parte llama poderosamente la atención la llegada así de puntillas inicialmente –puntillas por el Valencia, no por el propio jugador–de Cillessen al Valencia CF, demostrando que tiene una naturalidd fuera de lo común. Es un tipo campechano que a mí me transmite mucha confianza por todo lo que apuntan de él desde holanda o veteranos porteros del Valencia por medio de la web oficial del propio club.

Personalmente ya lo he apuntado en alguna ocasión. Por referencias y por lo que sí se de él es un portero que me gusta por su aire moderno. No juega solo con las manos como sí que era casi norma habitual de Neto, al que respeto y valoro por su gran trabajo en el Valencisa. Cillessen se mueve por toda el área y ha demostrado que con las botas sí que manda sobre su parcela. Y ese pequeño detalle le otorga cierta diferencia con respecto al brasileño para el futuro fútbol del Valencia CF. Cillessen, además, es un tipo muy profesional que seguro que se va a aclimatar con rapidez a la dureza habitual de Marcelino en el vestuario del Valencia. Que sí, que Marcelino García Toral es duro, pero que no pasa nada por eso. Solo un punto más.

