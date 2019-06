Marcelino debe aprender

El entrenador del Valencia CF es un tipo especial al que le gusta mandar para tener una plantilla competitiva pero muy acorde a su forma de pensar o de entender este complicado mundo del fútbol. Tiene criterio, eso está claro. Y a mí no me parece mal. Ahora bien, una cosa es tener criterio y otra ser el único fichador del Valencia Club de Fútbol. Y por ahí no. El Valencia, nuestro Valencia, es mucho más que un entrenador. Y sí, a la hora de fichar puede existir un acuerdo entre club y entrenador, es recomendable pero no obligatorio. Ojo, no es una llamada de atención hacia el entrenador, de eso nada. A mitad de la temporada pasada pensaba que el cese de Marcelino era lo mejor y el tiempo me demostró que los periodistas opinamos de muchas cosas y muy a menudo nos equivocamos. Y hoy lo que vengo a decir es que si el Valencia planea varios fichajes para la próxima temporada es importante la opinión de Marcelino, pero es mucho más importate la opinión y el interés del Valencia CF. Con esto solo pretendo decir que no repitamos aquí en Valencia lo que sucedió en el pasado con el Villarreal. Marcelino es un entrenador que como todos quiere lo mejor para su espíritu de equipo y forma de jugar. Y eso está bien. Pero a partir de ahí debemos contar con la opinión y la batuta del club, en este caso parece que claramente esa batuta la lleva Mateu Alemany, para crear una plantilla competitiva pero no solo del gusto del entrenador sino comprometida y rentable para el Valencia CF.



Cillessen

Hasta ahora se están haciendo bien las cosas y en el fichaje de Cillessen han ganado ambas partes. Ha ganado Alemany por cerrar un fichaje importante antes del 1 de julio y también ha ganado Marcelino quitándose el problema Neto para traer un portero como Cillessen que desde mi punto de vista está a la altura de las expectativas de un Valencia. Bien, respetemos su caso y aplaudamos que sí hayan coincidido en este caso los criterios de Alemany y Marcelino. Pero respetemos también que de cara al futuro pueden no coincidir en el fichaje de algún jugador y acabe por no venir. Y cuando eso suceda Marcelino lo tendrá que asumir sin ningún problema, al final fue Alemany el que le salvó de la quema la pasada temporada. El fútbol es eso. El club está por encima de todo y es al club al que hay que rendir pleitesía de alguna manera. Y sí, estoy seguro de que Marcelino ha madurado en ese aspecto y aunque tenga a sus favoritos para cada puesto sabrá sumar con lo que al final ejecute Alemany en este mercado estival, que no siempre será la opción número uno del entrenador. Manda Alemany, yo lo tengo claro, como también tengo claro que Alemany necesita la opinión de Marcelino, pero simplemente eso, una opinión muy importante a la hora de tomar decisiones, claro que sí, pero la ejecución puede ser distinta a la que precise el entrenador y es por ahí donde deben existir unas normas claras de convivencia.



Mirando al futuro

Si me refiero al plan que que debe funcionar en el Valencia CF lo estoy haciendo mirando y pensando en el futuro y sabiendo que existen muchos nombres tanto en la agenda como en el disparadero, pero esos nombres se topan como todos los veranos con unas fehas que son algo irregulares para concretar operaciones. Nos quedamos mirando el futuro.

