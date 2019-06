El Valencia CF ficha con cabeza

El Valencia CF ya está metido en pleno mercado de fichajes y me encanta cómo está llevando la labor una vez más Mateu Alemany. Con Jasper Cillessen, el primero, ha cumplido dos objetivos. Queda bien con el presupuesto que obligaba al Valencia a tener unos ingresos suficientes antes del 1 de julio, por otro lado deja contento a Marcelino quitándose de encima a Neto, con el que el entrenador tenía un viene un tipo profesional e internacional que se estaba empezando a aburrir en el Barça. Pero lógicamente ahí no queda la cosa. La llegada de Cheryshev procedente del Villarreal premia de alguna manera la gran labor realizada por el extremo izquierdo hispano-ruso en una temporada en la que se ganó en el terreno de juego su fichaje, cubriendo esos meses en que Guedes no estuvo por culpa de las lesiones y baja forma. Esperemos, por cierto, que este año sí empiece la temporada al cien por cien el portugués.

En el bolso de Alemany figuran dos nombres más que tiene toda la pinta de acabar en el Valencia en un tiempo breve. Uno es el delantero del Celta Maxi Gómez, sobre el que yo tengo ciertas dudas pero me pliego ante los profesionales de este sector que conocen mejor cómo anda el fútbol en estos momentos. Eso quiere decir que Maxi, con su juventud, puede acabar cuajando en el Valencia como nueve clásico y ya su más o menos demostrada solvencia. Y el otro de la lista es nada más y nada menos que un tipo como Rafinha Alcántara, que viene –si viene– después de padecer mil lesiones. Pero les voy a ser franco, al hijo de Mazinho, ese que se puso la camiseta del Valencia CF cuando no tenía más de tres o cuatro años, le abro las puertas de nuestra entidad de cabo a rabo. Me hace ilusión recordar tiempos pasados y para eso el nano de Mazinho es todo un escaparate. Les diré, como recordatorio, que este diario cuando se convirtió en eso, en periódico diario, la primera portada que hizo fue posando en una foto histórica Pedja Mijatovic junto a Mazinho y un titular que decía... ¡Nos los vamos a comer! Y por cierto, nos los comimos, y SUPER comenzó a andar de forma prodigiosa.

Como ven todas las noticias que rodean al Valencia CF en este mercado estivalque entra ya en plena vorágine tienen buena pinta y todo hace prever que empezaremos esta vez la Liga con buen pie y buenos resultados, o sea, que no nos pareceremos en nada a ese Valencia que comenzó tambaleante la temporada anterior aunque luego hay que reconocer que recobró el camino y nos otorgó dos regalos realmente notables. La Champions por un lado y la bendita Copa del Rey. Vamos, caminando, despacio pero con buen rirmo.