Soler, un 'golfo' que ahora ya es bicampeón

Me gusta Carlos Soler y me encantan todos los chavales que nacen de la cantera del Valencia para engrandecer este deporte que nos apasiona. Y en el caso de Soler la alegría llega por duplicado tras ganar el Europeo Sub-21 y haber conquistado con antelación la Copa del Rey con el Valencia. Y así de pronto nos encontramos con un chaval de Paterna que ha acabado la temporada medio agotado con tanto esfuerzo como requiere el fútbol y más en su caso que encima no juega en su posición natural en el centro del centro del campo. Así las cosas, con un Alemany que maneja los despachos con una soltura fuera de lo común, con normalidad y moralidad, yo hoy me centro en un tipo de la casa y dejo pasar eso de los fichajes para otras páginas de este SUPER que tienen en sus manos. Y sí, me hace ilusión por un doble motivo. Me encanta que un chaval de casa se alce con dos trofeos esta temporada y me apasiona e ilusiona que un tipo al que alguien llamó 'golfo' con todas las letras haya devuelto ese insulto siendo el hombre más laureado del equipo. Y Soler está medio liquidado. Agotado. Su temporada ha sido enorme pero larguísima con esfuerzos brutales repartidos por todas partes. Por eso me alegro a lo bestia por el triunfo de este 'golfo' valenciano que jugó unos minutos en la final de la Eurocopa y no marcó encima un gol de milagro que repelió groseramente el larguero para sorpresa y disgusto de todos los que queríamos que hiciera diana. A mí a partir de ahora no me importaría que del mismo sitio llamaran golfos a todos los jugadores del Valencia y así podamos intentar ganar hasta una Liga de esas históricas. Insultar le sale gratis a alguno y aplaudir me sale gratis a mí y además lo celebro por todo lo alto. Ver a Carlos Soler en la portada de SUPER de ayer sonriendo en la foto junto a un Fornals que no para de crecer pero que en la final se vino un poco abajo, es gratificante y realmente alegre si celebras este deporte como lo que es y no intentas manipular a nadie con malas artes. Yo soy a muerte de Soler y me encanta su triunfo en Europa y en la Copa. Un doblete mágico. Y un tipo de la cantera que necesita descanso como el llover. Repito lo anteriormente expuesto. Su temporada ha sido muy larga y exigente. Y eso, al final, te pasa factura si no descansas y recuperas tu salud mental habitual. Por lo tanto ya lo saben. Me encanta que en la plantilla del Valencia tengamos un 'golfo' bicampeón. Eso solo lo consiguen los grandes y lo argumentan los miserables. Este triunfo de un Soler medio agotado y por supuesto con una juventud tremenda es un punto de alegría para todos aquellos que sientan el valencianismo ya en su piel y se dejen de chantajes miserables que solo, en el fondo, le hacen daño al propio miserable que le llamó 'golfo' por la cara y con todas las de la ley. Y oigan, sinceramente, yo quiero muchos 'golfos' así en mi equipo. Enhorabuena Soler. Y muy merecido.



