Minutos para Kang In Lee

No hagamos sangre y pensemos en lo positivo y joven que tenemos. Muchos estaríamos encantados de que se quedara en el Valencia CF -y yo soy uno de esos- pero si no va a tener minutos para desplegar todo ese juego que atesora lo mejor es que salga cedido a un club de conveniencia y donde pueda desarrollar todo ese fútbol que sabemos que atesora, pero que es necesario darle minutos para que explote todo ese talento. Kang In Lee entrenando nada más en Paterna es un mensaje hiriente para todo el mundo. Y la realidad, tozuda ella, nos indica que eso pasaría en el Valencia si se quedara en el primer equipo y con Marcelino a lo mandos del equipo. Así pues no queda otra que pensar en el propio jugador, en su hipotética progresión, y eso solo se consigue con minutos acumulados sobre terrenos de juego contra rivales que ya saben a la perfección lo caro que resulta llegar a ser un gran profesional. Kang In Lee está en el camino de todo y en el Valencia no tendría apenas minutos. De ahí lo de la cesión a un equipo que sí le otorgue minutos y que de esa forma vaya madurando el futbolista con el paso del tiempo...que tiene toda la pinta de que sí, de que madurará en tiempo y forma adecuados. El futbolista parece que permanece tranquilo a la espera de que el Valencia CF decida bien su futuro y por ese lado encuentro que no habría el más mínimo problema. Lo que si estimo, si va a suceder eso, es que se decida todo cuanto antes y de la forma más cómoda para el propio jugador. Si estuviera en mi mano no dudaría ni un segundo en dejarlo cedido en el Levante UD para que adquiera minutos y vaya, a la vez, alcanzando esa madurez que le hace falta para que Marcelino le dé un puesto en el primer equipo del Valencia. Y existe otro tema sobre el que me ha dejado una pista un seguidor de twitter -pido disculpas por no recordar en estos instante su nombre, se lo debo- con un tuit sobre el que advierte que el dinero que tiene Kang In Lee como cláusula, aún siendo alto e importante, se puede quedar casi inmediatamente pequeño en caso de que el jugador salga cedido y explote a las primeras de cambio. Y sinceramente, eso sí me parece peligroso. La cláusula de Kan In es importante, francamente alta, pero entraña ese peligro de que te lo puedan quitar a golpe de talonario. Yo, si estuviera en mi mano y viendo la progresión del chaval, le elevaba ya mismo su cláusula para evitar problemas peligrosos en el futuro. Y sí, pensando en el pasado tenemos un ejemplo claro de algo que no hizo bien el Valencia de entonces. Les explico con rapidez.



Lo que pasó con Isco

Ya todos saben a la perfección quien es Isco y qué valor tiene en estos momentos en el fútbol español. Antiguamente esto mismo lo sabían todos los que andaban por la Ciudad Deportiva de Paterna siguiendo al filial del Valencia CF, al Mestalleta, e incluso sigue existiendo personal que asistió con interés a su entrada en el primer equipo con Unai Emery en el banquillo. Isco debutó, Isco gustó, pero no gusto o no lo encuentro necesario para el primer equipo el amigo Unai y se marchó a su Málaga natal por un puñadito bastante escaso de dinero. Luego ya lo saben todos ustedes. Real Madrid, selección e Isco se ha convertido en un valor futbolístico muy real que regaló el Valencia en su día. Y lo de Kang In Lee si vale su dinero, pero no estaría nada mal elevárselo para evitar una fuga parecida.

