Maxi, un duelo de ajedrez

La partida de ajedrez se inició hace ya varias semanas pero sigue sin ver la luz al final del túnel. El Celta sabe que tiene un jugador uruguayo, joven y con un interesante cartel en el mundo del fútbol y el Valencia CF también sabe que le interesa ese jugador pero no está dispuesto a pagar un disparate por él... como sí pretende el conjunto gallego. Y como ven esta pieza de ajedrez de momento lleva camino de acabar en tablas, sin ganar ninguno, pero yo sí soy optimista y pienso que la dama blanca -y el rey blanco, por supuesto- está en manos de un Alemany que no deja de sorprendernos y con esa dama puede hacer un jaque mate al Celta no sin antes otorgar alguna pieza al conjunto gallego para que ese mate sí se pueda dar y el Valencia acabe fichando a ese portentoso -músculo a lo bestia- talento uruguayo de muy poquitos años. La partida está ahí y cada movimiento que otorgue cualquiera de los dos contendientes conviene analizarla con cuidado y observar y tomar notas de las consecuencias. El último paso para encarecer su producto lo ha dado el Celta afirmando que Tottenham e Inter están interesados en hacerse con sus servicios. Vale, bien, pero calma. Estudiemos la jugada y tengamos claro lo que pretende o quiere hacer con ese jugador el Celta de Vigo. ¿Pretende encarecer el producto? Pues obviamente, eso está clarísimo. Ahora bien, el Valencia, digo de Alemany, tiene entre sus piezas a un jugador que sí quiere el Celta y que podría rebajar en gran medida ese fichaje. Hablamos de Santi Mina, un delantero joven y con futuro y que a mí personalmente sí que me gusta, y que lo necesita el cuadro vigués para cubrir la baja de Maxi y encima ganando dinero y algún jugador de la cantera del Valencia. Y así sigue la cosa, pero yo estoy convencido de que tarde o temprano sí que vamos a asistir a un final feliz y ya veo a Maxi Gómez enfundado con la nueva camiseta del Valencia que ayer fue presentado a los medios de comunicación y eso quiere decir que los aficionados del Valencia, los principales objetivos, ya están alertas y preparados. Como ven, la partida de ajedrez sigue su curso y en el fondo aquí se trata de demostrar que los dos contendientes son los más listos sobre el tablero. Y ahí reside la cosa y ahí yo confío a lo bestia en Alemany aunque sí tenga que hacer algún esfuerzo para traer a ese delantero que sí quiere a toda costa Marcelino. Y no, no nos olvidemos de Santi Mina que estaría encantado con regresar a su casa siendo ya un jugador crecido y formado en condiciones. Mina sabe que en el Celta está en su casa y que jugaría, así en principio, casi todos los partidos como titular, lo que sin duda le produce ambición por seguir creciendo en el complicado mundo del fútbol. Mina se quiere ir, el Celta quiere a Mina, el Valencia quiere a Maxi y lo único que falta es dejarnos de tanto tira y afloja y cerrar la operación en tiempo y forma adecuados.



Hasta luego, Lato

Es un adiós en principio con todas las de la ley, pero para mí es simplemente un hasta luego más o menos garantizado. Toni Lato se pira al PSV y yo espero que aproveche el tirón en ese club de Champions para crecer a lo bestia y demostrar todo el fútbol y todo el buen rollo que lleva en sus piernas. Otro canterano que en el fondo, sí, es mejor que crezca a que permanezca en la plantilla siendo suplente de un tipo tan importante y tan joven como el señor Gayà. Le deseo, a Lato, toda la suerte del mundo. Es uno de los nuestro, de la casa.

