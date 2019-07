Oigan, Alemany no sufre

La realidad es que este es un periódico del día a día, impreso con todo el cariño del mundo, pero con el pequeño inconveniente de no publicar lo escrito inmediatamente en redes sociales de tal forma que todo lo que escribas o digas tenga todo el sentido del mundo para el resto de los mortales. Y sí, hoy a mí me apetece escribir de un montón de posibles novedades del Valencia CF, algunas un punto más que posibles, pero me da cierto vértigo que está opinión que escribo un viernes por la mañana sea volcada en las redes un domingo al amanecer y entonces es más que posible que, con lo loco que anda el mercado de jugadores de todas partes, lo que lean hoy domingo les parezca un asunto viejo y desnortado.

Eso es lo que sucede en el día a día de un diario normal y yo tiendo a escribir pensando en pasado mañana y no simplemente en mañana ya que me puedo quedar en fuera de juego de forma lastimosa. Por eso hoy, cuando se avecina la vuelta de los jugadores de sus vacaciones y se van a poner casi de inmediato a las órdenes de Marcelino, yo prefiero darme na vuelta por Singapur, mirar a los ojos a Peter Lim y decirle sin ningún rubor que lo deje aquí todo en manos de un Alemany que yo no sé como lo sienten ustedes, pero a mí me ha ganado el corazón valencianista de una forma rotunda y sin hacer o cometer ningún peloteo con lo que hoy viernes estoy escribiendo porque doy por sentado que cuando ustedes lo lean en las redes sociales mi pensamento y mi sentimiento hacia nuestro director general seguirá siendo el mismo que a la hora de escribir.

Creo firmemente en Alemany y en su labor al frente de la entidad blanquinegra. Por eso, pase lo que pase con los presuntos fichajes que tiene el club en la cartera no me preocupo. No se trata de fichar por fichar. Se trata de fichar, de crecer y de traer a tipos que sí que quieran competir con un Valencia que está haciendo muy bien las cosas en este mercado estival. Por lo tanto estoy tranquilo. Doy por seguro que el Valencia de la próxima temporada, ese que va a empezar a vestirse de corto con Puma a partir del próximo lunes, va a ser mucho más competitivo que el actual. No me importan los rumores mal intencionados ni las informaciones poco completas. Repito lo que he comentado anteriormente. Este escrito lo pueden leer mañana en el quiosco o el próximo domingo en redes sociales. Y así las cosas, con lo calientes que llegan las noticias últimamente yo voy a pasar de nombres y de posibles fichajes y sí que voy a valorar al fichador que nos acompaña y que a buen seguro va a saber salir de cuanto poblema le caiga sobre la mesa. Y también doy por sentado una cosa.

Los futbolistas que vengan será porque quieren estar en un club creciente que va a jugar la Champions la próxima campaña y que luce orgulloso el título de campeón de Copa del Rey lo que significa que también va a estar en la pomada de la Supercopa. Y oigan, si alguien no quiere estar aquí yo les aseguro que salimos ganando. Para jugar en el Valencia tienes que querer a lo bestia todo lo que significa el Valencia y todo el personal que arrastra. Y sí, si por unos cuantos billetes de más alguien hace las maletas psara otro lado en el fondo es que no nos interesaba su fichaje. Así lo veo y así lo cuento. Ahora bien, lo que si que encuentro primordial es que todos los jugadores que acaben formando la plantilla del Valencia tendrían que empezar con Marcelino casi de forma inmediata. Otro Batshuayi sería un error mayúsculo.



Hasta luego, Lato

Es un adios en principio con todas las de la ley, pero para mí es simplemente un hasta luego más o menos garantizado. Toni Lato se pira al PSV y yo espero qu aproveche el tirón en ese club de Champions para crecer a lo bestia y demostrar todo el fútbol y todo el buen rollo que lleva en sus piernas. Otro canterano que en el fondo, sí, es mejor que crezca a que permanezca en la plantilla siendo suplente de un tipo tan importante y tan joven como el señor Gayà. Le deseo, a Lato, toda la suerte del mundo. Es uno de los nuestro, de la casa.