Rodrigo, un tipo apetecible

Les voy a ser sincero. Pase lo que pase con Rodrigo yo me voy a quedar contento. Si se queda en el Valencia me alegro por todo el fútbol que lleva dentro y por el estigma de ser alma de Paterna. Y si se marcha por una millonada, si nos lo fichan, también me alegro pero en este caso por el Valencia Club de Fútbol y por lo que pueda hacer con parte de ese dinero un tipo que nos está demostrando que hace magia, como es don Mateu Alemany. Como ven, en ambos casos sonrío y no sufro en absoluto. A Rodrigo, sí que es cierto, le tengo un cariño especial, pero también es cierto que es un tipo con un cartel exterior enorme -del Valencia e internacional por España-y eso significa que su hipotético traspaso se debería traducir, en caso de producirse, en una buena entrada de dinerito contante y sonante. Pero yo insisto y como con los años me he vuelto más positivo en todo lo que hago y me acontece, en ambos casos sonrío y pienso que es bueno para un equipo que con él o sin él ya ha encontrado el talante de crack que necesitaba y que no es otro que un Alemany que ojalá dure muchos años entre nosotros. Vale, sí, ya se que soy un poco pesadito con Alemany. Pero oigan, últimamente hemos vivido con unas directivas tan tristemente alucinante -la de Llorente ligado a Bancaja de forma tristona e inmisericorde y la primera línea de actuación de Peter Lim metiendo la pata una tras otra dejando al equipo con un aspecto de tristeza infinito. Y yo por eso me alegro y pienso que tenemos a un tipo en la sociedad que tiene cabeza y conocimientos suficientes como para formar un equipo competitivo midiendo muy bien todo el gesto que realiza de tal forma que luego sí le salen las cuentas y por lo tanto el Valencia está libre de pecado y de deber un disparate de pasta. Bueno, vuelvo lo del pincipio, vuelvo a hablar de un tipo profesional e interesante como individuo como es Rodrigo Moreno y ls vuelvo a aseguar que no me preocupa excsivamente su futuro. Si se queda me alegro un montón por su valía y buen hacer. Y si se marcha a cambio de un buen montón de euritos le deseo que le vaya de cine y que deje en el Valencia un dineral que realmente nos hace falta, bien para fichar a otro delantero goleador, bien para cuadrar las cuentas con la seriedad que le gusta a Alemany y sobre el que nada ni nadie debemos protestar por su trabajo. Y bien, en estos momentos Rodrigo ha regresado a top y entrena con sus compañeros con un ojo puesto en lo que sucede y en como puede afectar a su futuro. De momento sí tengo clara una cosa. Es él el que decide si se marcha o no pagando su claúsula de rescisión. Y de momento lo que sí sabemos es que le ha dicho que no al Napolés con todas las de la ley y los italianos ya han arrojado la toalla. Por lo tanto toca esperar por si se producen acontecimientos. Pero ustedes ya saben lo que yo pienso. En ambos casos, si se queda o se marcha, ganará el Valencia.. y yo me quedo por lo tanto tranquilo..



Y lo de Kang in Lee

Me produce una tristeza profunda que no vayamos a utilizar a este jovencísimo jugador que tiene toda la pinta de que en breve va a ser una estrella mundial de garantías. Ahora bien, Marcelino no lo quiere por su posición sobre el terreno de juego e inmadurez, y el Valencia ya le está buscando una salida que realmente sí sea interesante para el propio jugador y para el Valencia. Yo confío en Alemany... pero si les soy franco también confío un disparate en Kang In Lee y lo digo con pena.

