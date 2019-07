No hagamos un Isco con Kang in Lee

El tiempo ha pasado de forma inexorable, pero la situación puede acabar de una forma tan ruinosa como la precedente si no se le pone remedio ya. Hablo de lo que sucedió en el Valencia CF en el pasado con una pésima gestión vendiendo a Isco Alarcón al Málaga casi por cuatro duros y lo que puede acontecer ahora con Kang In Lee si el club no se espabila y sabe valorar como se merece el mejor jugador del Mundial Sub-20 sin tener ni siquiera una edad adecuada para jugar ese torneo. Era, incluso, demasiado pequeño. Pues bien, el chaval, el nano, sabe que no entra en los planes de Marcelino y él lo que no quiere que pase es lo de la temporada pasada. Pasó al primer equipo donde apenas existió y dejó de jugar en el Mestalleta por su nuevo contrato. Actualmente Kang In Lee tiene un mercado extraordinario y da la impresión de que al Valencia CF todo este asunto se le puede ir de las manos, encima haciendo mucho ruido y dando un poquito de miedo por lo que podemos perder torpemente por el camino.

Yo entiendo a Kang In Lee y si me apuran –criticado él– también a su representante. Tenemos entrenando con el nuevo uniforme del Valencia CF al que ya es visto en el mundo entero como uno de los jóvenes valores con más proyección sobre la capa de la tierra. Y yo soy de los que sí cree en Kang In Lee y confía ciegamente en Kang In Lee. No hablamos de un tipo corriente de futbolista ni de un tipo corriente de profesional. Estamos hablando del valor mundial, a su edad, con mayor escala en el univeso del fútbol, y aquí, la temporada pasada, le pasamos pagándole mucho más al primer equipo, pero no le dimos apenas minutos para que demostrara su talento sobre el terreno de juego. Bueno, perdón, en la Copa del Rey si que apareció... y fue uno de los grandes responsables que dejáramos en la cuneta al Getafe contra todos los pronósticos del mundo. Ahí, en esa ocasión, a mi sí que me demostró que tiene talento de sobra para jugar en el primer equipo del Valencia y además de una forma casi fija y continuada.

Pero la realidad es tozuda y esa realidad me indica que Marcelino no lo quiere en la plantilla. Ojo, no digo que Marcelino opine que es un mal jugador. No lo quiere por su juventud y una teórica inmadurez deportiva que según Marcelino le resta potencial para estar en el primer equipo del Valencia. Y yo en este caso voy a opinar algo parecido a lo que opinó ayer en este diario un tipo cabal como Julián Montoro que titulaba sin rubor su calumna de opinión de la siguiente manera: «Señor Lim, Kang In Lee no se puede ir». Y sí, yo estoy plenamente de acuerdo con Montoro y pierdo un poco el oremus también observando lo poco que mimamos al que puede ser en un futuro inmediato gran estrella del fútbol mundial. Kang In Lee lo tiene todo a su favor. Y a mi me encantaría que eso pasara en el que es ahora su club, en nuestro Valencia, y sin más historias.



