En manos de don Peter Lim

Hoy tenemos frente al Mónaco el primer partido de la pretemporada, pero el duelo de verdad, el partidazo de este verano se ha disputado en Singapur teniendo como jefe del banquillo al máximo accionista de nuestra mercantil, digo de don Peter Lim. Y hoy sí, hoy le pongo el 'don' por delante porque está consiguiendo que el Valencia CF funcione como equipo...para disgusto de un Manuel Llorente que nos recordó su etapa como ejecutivo de Bancaixa con todas las de la ley. Lim está dispuesto a ayudar para formar un gran equipo teniendo fundamentalmente a Alemany como máximo ideólogo y ejecutor del Valencia CF que viene para la próxima temporada, pero que todavía no acaba de llegar, aún faltan algunos retoques y otras tantas decisiones. La reunión ha tenido lugar en nuestra sede central, que como todos ustedes saben se encuentra en Singapur gracias al mal hacer en su día de un grupete de dirigente valencianos que consiguieron con vergüenza que el Valencia CF cambiara de manos por su inoperancia y maquillaje de cuentas del todo bochornoso. Así las cosas, reconociendo que en estos momentos Singapur es la capital del Valencia CF y donde se toman las más importantes y trascendentes decisiones sobre el futuro de nuestra entidad, lo que espero es que se resuelvan todas las dudas de aquí al inicio de LaLiga.

Por tanto el duelo ante el Mónaco solo sirve para ir tomando apuntes de cara al futuro, un duelo de preparación pensando en el inicio de la competición de verdad y probando a algunos de los nuevos. Y sí, yo tengo claro que Peter Li m –ahora le quito el 'don' porque si no va a quedar muy cursi– sí quiere el regreso de Otamendi y que Alemany ya sabe que tiene que tirar de su ingeniría financiera para intentar conseguir este propósito. Y sí, al margen de este tema existen muchos otros que tienen una relación directa con la economía del club, pero en este caso el máximo accionista ha querido contar con la presencia del entrenador, un guiño también a la ingeniería deportiva con la llamada a Marcelino, que es el alma técnica del equipo y se ha ganado esa consideración en estos dos años y pico.



Sobre este aspecto el valencianismo está en un estado de excitación realmente asombroso, se escuchan y se leen opiniones de todo tipo y condición. Yo hoy lo lamento pero no tengo vía directa con Singapur y en estos momentos no sé hacia dónde van los tiros que ha disparado Peter Lim pensando en el futuro del futbolista surcoreano. Sea como fuere y pase lo que pase, en esta situación sí tenemos una disyuntiva que requiere tomar alguna decisión rotunda y concreta, que puede no gustarme personalmemnte, pero sí que entiendo que no debe ser un problema. Mucha atención a Kang In Lee.



