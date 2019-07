Quiere pan y vino

No le den más vueltas. El reclamo lanzado por Marcelino viene a demostrar que evidentemente no es el técnico el encargado de los fichajes, pero eso sí, él tiene sus preferencias y sus necesidades y especialmente su urgencia para completar una plantilla que es a priori correcta, pero que necesita algunos retoques con urgencia... o al menos esa urgencia es la que tiene el técnico asturiano. Y ese 'grito' del técnico puesto entre comillas viene a indicar cómo han cambiado las formas en este equipo. Y sucede, como en cualquier parte del mundo mundial, que el entrenador entrena a lo que le dan y no lo que él quiere, que eso no es que esté bien o mal, pero sí que es lo habitual y lo normal en cualquier club medianamente organizado.

Ahora bien, quedémonos con la copla y analicemos si Marcelino tiene razón en reclamar un poquito más de pan y vino para su Valencia campeón. ¿Y? Pues que sí, yo en esta ocasión reconociendo como ya van funcionando las cosas en el Valencia sí que creo que un poco más de diligencia le vendría de cine al equipo para comenzar la competición de una forma más ordenada y rodada que lo esperado. Y por ahí le doy la razón a los nervios del entrenador reclamando un golpe 'fichador' con cierta urgencia. En el Valencia, eso es cierto, hay muchos jugadores, pero lo no tengo claro que esos jugadores sean los idóneos pra formar un grupo con garantías para luchar por la Champions, en la Champions y en la Copa del Rey. Y mi respuesta a mi propia pregunta -vale, sí, parece un poco raro plantearse así las cosas, pero eso es lo que me pasa- evidentemente me hace inclinarme en esta ocasión del lado de Marcelino e insistir en que este equipo está cojo en diversas posiciones y que es importante o incluso vital darle al entrenador del Valencia CF la plantilla suficiente para afrontar esos tres retos que tiene por delante -vale, sí, también existen otras cosas, pero no son esos tres retos que a mí me interesan- y la verdad es que ya estamos acabando el mes de julio, se aproxima el inicio de todo, y aquí quedan huecos evidentes por cubrir y que a día de hoy no están cubiertos.

Oigan, de la misma forma que aplaudo a Mateu Alemany por darle un sentido francamente positivo a todo lo que hace, yo en este caso sí que le doy la razón a Marcelino y pienso que este Valencia CF necesita urgentemente algún fichaje para completar una plantilla realmente competitiva e interesante. Y faltan cosas, faltan jugadores, y eso lo sabe Marcelino e incluso sin el recado del entrenador también lo sabe un tipo como Alemany, que está bien que se preocupe por los números, pero en esto del fútbol también debe hacerlo por la calidad y por completar una plantilla que analizándola en profundidad flaquea por algunos de sus puestos. Así pues, me apunto a la prisa de Marcelino y yo también le pido a Alemany fichajes. Y esos, los fichajes, deben llegar antes que después. Piensen que si llegan antes, es decir a tiempo, tendrán precisamente mucho más tiempo para aclimatarse al espíritu de equipo que quiere Marcelino.



El golito de Maxi

No existe en el mundo del fútbol nada parecido a que un delantero te marque ya su primer gol en el segundo duelo de pretemporada. Y no, no es asunto banal. Un goleador estilo Maxi, un goleador que cambia de equipo y de alguna forma de espíritu, lo único que necesita es hacer goles cuanto antes. Y se tanto al Sion despierta pasiones.

