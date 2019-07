Marcelino no se corta y pide más refuerzos

Parece tonto lo que les digo con el titular de esta página, pero no lo es en absoluto. Miren, que un entrenador pida fichajes es lo más normal del mundo. Lo anormal en este caso, y lo sorprendente, es que Marcelino pida refuerzos de forma pública y notoria, y eso solo significa un par de cosas. Si los pide así es que se los está pidiendo pública y directamente a Alemany, lo que de alguna manera sirve para atestiguar que hoy en día Alemany es el amo del calabozo y que Marcelino depende al cien por cien de las decisiones de su jefe, no de las suyas.

Miren una cosa, digo que a mí en el fondo me parece normal que Marcelino reclame fichajes por la sencilla razón de que estoy de acuerdo con él, estimo necesario y casi obligatorio reforzar al equipo en algunos lugares estratégicos que en este momento están vírgenes de jugadores que mejoren lo que había. Y le doy un aprobado enorme a Marcelino en este caso por la sencilla razón de que sigo medio mosqueado con la eliminación la temporada pasada de la Champions a las primeras de cambio y eso no puede volver a suceder, si a lo que aspiramos es a crecer como entidad y a darle forma al equipo para competir con los más grandes. Y para eso no hace falta el silencio de Marcelino. Es casi obligatorio alzar la voz –sin chillar, eso sí, pero alzando la voz para que se te entienda– reclamando a la entidad a la cual entrenas que te complete el grupo con algunos fichajes que necesitas, y si me apuran los necesitas en tiempo y forma adecuados.

Tal como estamos ahora yo no me atrevo a exigir a Marcelino que en Champions supere lo realizado la pasada temporada mientras no tenga los fichajes necesarios para completar una plantilla que va a tener que currar un disparate la próxima campaña. Y si tiene que trabajar la plantilla a lo bestia es necesario tener una escuadra bien planteada y los cambios necesarios a punto para darle a la plantilla la cohesión que requiere un equipo que debe estar listo para luchar en mil batallas la temporada entrante. Si el mensaje del club de de contiunuar creciendo, debe dotar al equipo de los elementos más o menos suficientes como para afrontar todas las catompeticiones con la dignidad que requieren. Lo de la pasada campaña, un empatito tipo Young Boys en la fase clasificatoria de la Champions, debemos evitarlo con preparación, jugadores de nivel y competitividad.

Y sí, tenemos o vamos a tener preparación y competitividad, pero es evidente que faltan efectivos, hay futbolistas de nivel alto y que le dan poso al equipo, pero hace falta más para pasar la fase de grupos de la Champions sin problemas y frontar la temporada sin sufrir los rigores de la pasada campaña, con un inicio que daba absoluto miedo por los malos resultados obtenidos en Champions –eliminados– y en La Liga donde no pasábamos de acumular un empate tras otro que no nos invitaba a pensar en nada bueno de cara al futuro.

