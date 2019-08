¿Y por Rodrigo quién?

Es el tema de moda. Empatar en casa en la primera jornada de LaLiga queda en un segundo plano ya que la actualidad, en nuestro querido fútbol patrio, reside en que todavía está abierto el plazo para realizar fichajes y en el caso que nos ocupa todo hace indicar que al final el Atlético conseguirá ese dinero del que carece en estos momentos y nos quitará sin ningún miramiento a Rodrigo... Bueno, perdón, más que sin ningún miramiento, lo que sí podremos observar desde la distancia es una mirada complaciente de nuestro querido Peter Lim, que ha dado luz verde a semejante traspaso.

Bien, a la espera de noticias más concluyentes y precisas, a mí en estos momentos lo que más me preocupa no es la posible marcha de Rodrigo, me importa bastante más que ese traspaso concluya en un fichaje bueno e interesante para el Valencia. Pienso en Rodrigo, me gusta Rodrigo, observo que tiene 28 años y por lo tanto un traspaso sin más no lo veo excesivamente preocupante, aunque sí me mosquea que sea, si llegara a ser, con la Liga ya empezada y con el Valencia CF obligado a cubrir esa plaza deprisa y corriendo para llegar a tener una delantera competitiva. Y sí, las fechas más que malas son horrorosas, pero yo espero que los ejecutivos del Valencia, esos mismos que de alguna forma han sido informados por Peter Lim que aquí se hace lo que quiere Peter Lim y no lo que pretenden ellos, tengan algún nombre previsto y ya casi apalabrado por si se produce el adiós de Rodrigo, tal y como de alguna forma todos esperamos que sí suceda.



Preocupante

Y oigan, el fútbol es así y lo importante del fútbol para acabar formando un equipo interesante es saber moverte en la sombra para acabar formando una plantilla de jugadores competentes y válidos para superar lo conseguido la pasada campaña. Y algo que resulta del todo preocupante, en el caso de que acaben traspasando a Rodrigo, es que la plantilla de este Valencia tendrá dos delanteros menos que la última pretemporada -Rodrigo y Mina- y solo un hombre para reemplazarlos, que en el caso que nos ocupa no es otro que el hasta ahora inédito Maxi Gómez. Todo eso significa, en caso de no ponerle un remedio casi inmediato y autorizado por Lim, que el Valencia CF tendrá peor escuadra que la pasada campaña, con una delantera francamente empobrecida ya con la Liga iniciada y con el disgusto normal para todo el grupo que trabaja con Marcelino en la ciudad deportiva. Reemplazar a Rodrigo en los planes de Marcelino no es sencillo pero el club estaría obligado a hacer todo lo posible para mantener el nivel que le permitirá pelear de nuevo por la Champions League. Me quedo en alerta y a la espera de noticias positivas sin querer ser alarmista ni negativo así a las primeras de cambio.



El recambio de Parejo

Si algo me quedó claro en el primer partido de Liga de este Valencia CF es que el equipo lo va a pasar mal sin Parejo al menos con el recambio planteado por Marcelino, colocando en esa parcela del campo a Kondogbia y Coquelin para de alguna forma resolver ese problema. Es evidente que así no lo resolvió y que el juego constructivo del Valencia careció de un generador de fútbol. No digo que Coquelin y Kondogbia jugaran mal, pero sí digo que ninguno es comparable a las condiciones y el papel en el juego de Parejo. Y por cierto, sin un sustituto natural, ¿no pondrían ustedes a Carlos Soler por el medio? Yo sí, me la jugaría.