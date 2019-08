El ejemplo de la Premier

Vale, me van a perdonar y les pido disculpas por comentar lo que sucede en otros lugares del planeta, pero les aseguro que estoy pensando en el Valencia CF, en la posible entrada o salida de futbolistas –también de alguna forma en todo el fútbol español– y no me parece decente ni acabo de comprender que una vez empezada la competición todavía los equipos tengan días útiles para completar sus plantillas fichando a jugadores que incluso ya han debutado en la Liga con el equipo al que pertenecen. Y así, de buenas a primeras, son fichados por otros equipos. Les hablo del caso obviamente por el tema de Rodrigo Moreno y por esa posibilidad que ronda en los alrededores del Valencia CF de poder fichar a contracorriente a algún jugador para cubrir plaza en la zona atacante del equipo... si al final sí se da esa oportunidad, que yo empiezo a dudarlo en parte.

Así las cosas la competición ya ha comenzado y los equipos todavía tienen en sus manos la ocasión de reforzar algún puesto del equipo 'robándoselo' a algún otro equipo que se quedará con tres palmos de narices. Les pongo un ejemplo claro. Ahora acabamos de jugar la primera jornada del campeonato y al Valencia le aguarda el Celta en Vigo con la posibilidad de que en los próximos días el Atlético de Madrid consiga el dinero suficiente para fichar a Rodrigo, que lo 'robe' legalmente de la plantilla del Valencia CF con todo ya comenzado y casi sin tiempo para reaccionar. Eso en el caso de que el Valencia en el fondo sí quiera cubrir esa hipotética ausencia contratando otro delantero. Sinceramente a estas alturas no parece que el Valencia esté en disposición de restar, de sacar a Rodrigo y no fichar un sustituto en condiciones, no veo ahora mismo una plantilla muy superior, ni siquiera simplemente superior, a la que tenía Marcelino la pasada campaña, con la que logramos clasificarnos para la Champions y arrancarle al Barcelona el título de campeones de la Copa del Rey.

Con todo y con eso en estos instantes estamos todos pendientes de lo que nos puede deparar el futuro y, la verdad no tiene muy buena pinta. Sea como fuere la política ya activa de Peter Lim en el Valencia puede provocar que recaudemos más dinero para el club de nuestros amores, pero que nos quedemos con una plantilla muy justita si el objetivo en verdad es volver a pelear por estar en la Champions como ha sucedido en la pasada campaña. Sin suficiente gol en la plantilla, si al final vendes a Rodrigo y no fichas a nadie más, va a resultar francamente complicado optar a ese cuarto puesto que da derecho a jugar la Champions en temporadas venideras, lo que se traduce en más imgresos por la vía normal, no por la de vender a los mejores jugadores. La realidad es tozuda y esta nos dice con rotundidad que el Valencia CF está a años luz del Real Madrid y del Barça, pero de una forma sorprendente también del Atlético de Madrid. Más si les acabamos vendiendo a Rodrigo.