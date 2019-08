Una llamadita a la calma

Les voy ser muy sincero. Estamos con la Liga ya comenzada, a finales del mes de agosto y con los nervios del personal a flor de piel ante tanto desacato como desprende el Valencia CF. Y ese temor del personal, expresado a lo bestia en redes sociales, debería tener una respuesta por parte del club de forma rápida y si me apuran inmediata. Lo ideal, obviamente, sería pensar que Peter Lim se manifestara como presidente y nos indicase el camino por el que quiere llevar a este convulso Valencia. Pero como no estoy loco del todo y seé que eso no va a suceder creo que el sustituto natural de Peter no es otro que Murthy y es éste el que debería comparacer en una rueda de prensa para informar de los planes del Valencia CF y frenar este aluvión de desconsuelo que afecta a todos los aficionados del equipo, que aunque no sean los propietarios del club de sus amores sí son el alma del Valencia y necesitan de la parte empresarial unas palabras de tranquilidad o de sosiego para encarar con una sonrisa en la cara estos primeros pasos de una Liga que se antoja incierta desde un principio. Y obviamente, pese a estar en pleno mes de agosto, los nervios del personal lo invaden todo y yo no encuentro una respuesta adecuada para ofrecerles que no sea la que sí debe dar la propia entidad y por el contrario guarda un silencio que provoca que los nervios se incrementen de una forma desmedida y dejando una sensación de descontrol que no es positivo para nada para el actual Valencia.



La lesión de Soler

Este comentario va a ser breve y va dedicado a un futbolista del Valencia CF que acaba de caer lesionado de cierta importancia y por lo tanto se va a perder seguro algunos choques importantes de este principio de temporada donde da la impresión de que todo lo que sucede afecta de forma negativa para la evolución del Valencia. Y sí, les hablo de Carlitos Soler y de esa grave lesión que le va a apartar de los terrenos de juego un tiempo prudencial. No pienso escribir de su posible sustituto en el once inicial del Valencia ya que esa decisión corresponde a Marcelino y seguro que ya la tiene tomada. Este pequeño apunte radica exclusivamente en mandarle un abrazo al jugador y decirle que su club y su gente lamenta terriblemente esta lesión que le ha dejado KO a las primeras de cambio. Aguardo la recuperación de Soler y espero que no sea eterna y cumpla con trabajo y con suerte los plazos previstos para su recuperación.



Lo de Maxi y Rodrigo

Miren, ahora me voy a tomar una pequeña licencia para hablar del inmediato partido que tiene el Valencia y sobre ese duelo les voy a transmitir una opinión qu estimo que es necesaria para el Valencia y para que Marcelino haga crecer su valor de cara al hombre de Singapur, que no lo tiene del todo claro. Y ese dato y pensando que si ganamos en Vigo ante un equipo que ha perdido en su debut no es otro que el de darle descanso a un Rodrigo mareado y con las maletas dispuestas para dar entrada en el equipo titular a un Maxi Gómez al que has fichado para que sea una especie de referente en el ataque y no para que guarde sus fuerzas en el banquillo como pasó en su primer compromiso de la temporada en Mestalla. Así las cosas yo confío que en esta ocasión el fichaje del Valencia si disponga de los minutos necesarios para demostrar su calidad.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.