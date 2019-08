Me falta una voz, la voz

Es una pena enorme observar como se despedaza el Valencia y no escuchar ninguna palabra de más o menos consenso del máximo accionista de la mercantil. Obviamente en el mercado de fichajes es el club el que tiene la palabra y el que debe tomar las decisiones oportunas para que el Valencia no parezca que sale de pronto trasquilado y con menos gente para la vanguardia. Y en esas estamos y esas, las mismas, no nos llevan por buen amino. A Peter lim no lo veo ni claro ni oscuro... simplemento no lo veo. Alemany habló para tranquilizar al valencianismo, pero esa calma que solicitó nuestro Director General se la ha cargado de forma inmisericorde Marcelino con esa rueda de prensa incendiaria que hizo antes de jugar frente al Celta. Y sí, luego está Murthy al que a mi me hubiera gustado escucharle algo decente, pero debo destacar su ausencia casi permanente a la hora de aclarar temas de urgente gravedad. Y así está el Valencia, con el personal con los nervios a flor de piel y sin sentir por parte de la sociedad alguna palabra interesante y con cierto contenido más o menos comprensible. Así las cosas, con la temporada ya empezada con muy mal pie para el Valencia, yo tiro a faltar una voz autorizada que transmita algo de claridad al personal. Y sí, no veo a otra persona capaz de establecer el sosiego que al propio Peter Lim hablando claro por una vez y de alguna forma tranquilizando a toda esa afición de un equipo que él compró y que a fecha de hoy nos faltan palabras más o menos entonadas para que el personal se deje de historias y de hablar por terceras personas sin tener del todo claro, o mínimamente claro, lo que pasa o está pasando en estos momentos en el Valencia.



Y lo de Marcelino

Y miren, para hablar claro, el único que ha cogido la palabra y dice lo que piensa es Marcelino García Toral, que para mi no es la persona encargada para hacerlo. Marcelino dice muchas cosas y se le nota un desconsuelo terrible que a buen seguro se transmite al vestuario. Y repito, yo no estoy de acuerdo con Marcelino, pero si que estimo que en lugar del entrenador del primer equipo nos debería explicar algo del futuro de esta mercantil alguien con autoridad real en este club. Y no, no es Marcelino. Y sí, si lo es el hombre de Singapur que guarda un silencio peremne y algo desquiciado. Y por cierto, en pleno lío que desagrada a los seguidores del Valencia quedan las palabras de hace unos días de Alemany, pero no existen palabras más o menos acertadas últimamente. Y miren, yo soy aficionado al Valencia y periodista en funciones. Y tal como está el patio entiendo a la perfección el cabreo de la gente. Se merece, cuanto menos, un poquito de atención y de cariño que nadie les da.



Premio a Kang In Lee

Cambio de tema y ahora les hablo de una feliz realidad para el Valencia y dejo aparcadas todas las elucubraciones que rodean actualmente a la entidad. Se trata, en estos momentos, de felicitar a un tipo como Kang In Lee por ser llamado para la selección absoluta de Corea del Sur pese a su corta edad, pero premiando su trabajo y consistencia. Y lo que sí que suena raro es que le llame la seleción absoluta de su país y aquí en el Valencia Marcelino no cuente apenas con sus servicios y lo tenga en el primer equipo obligado por una orden concreta nacida en Singapur. Algo hacemos mal.

