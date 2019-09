Un paso al frente en el Valencia CF

Va a ser de alguna forma por motivo de las bajas que acumula el equipo, no por una decisión consciente y cabal de Marcelino. Tal como están las cosas en el banquillo del Valencia CF lo más racional en estos momentos es dejarse de historias y de centrarse desde ya en el próximo compromiso de Liga que será este próximo domingo a las cinco de la tarde, con un calor que es casi inaceptable para cualquier ser humano que acuda al veterano recinto de Mestalla. Bien, por un motivo o por otro da la impresiónde que Marcelino no cuenta es exceso con la gente de la cantera de aquí. Kang In Lee sufre como un loco para tener algunos minutos que el entrenador le niega y Lato ha tenido que hacer las maletas por el mismo motivo. Así pues ya sabemos que Marcelino pasa a lo bestia de la gente joven, pero no va a tener más remedio que tirar mano de Ferran Torres para medirse al Mallorca. Por eso, en este caso y a modo de homenaje a toda la gente joven que aspira algún día a jugar en el Valencia, yo voy a ser más que nunca un fan de Ferran para este próximo compromiso de Liga. Que Ferran con los años que tiene -y con un nombre sin acento, por favor- logre salpicar a todo el mundo, y especialmente a su entrenador, con el fútbol que sí que tiene en sus botas, pero que necesita demostrar ya con el primer equipo del Valencia y hasta la fecha no lo ha conseguido al cien por cien de su capacidad.

Un crack en Europa

Miren, me cuentan que durante el sorteo de la Champions el nombre de Ferran Torres se pudo escuchar en boca de algunos de los presentes. Y a mí no me extraña en absoluto. Ferran es un jugador con un cartel sensacional a su corta edad y en el Valencia es uno de los pocos que ha dado el salto al primer equipo casi con todas las de la ley. Ferran, que lo tengamos claro, es un crack en Europa y uno de los jóvenes más valorados por su extraordinario rendimiento en el europeo sub-19 e incluso antes de que se celebrase ese torneo.



Que sufra el Mallorca

Pues miren, al fin y a la postre se trata de ver a Ferran de titular este domingo y eso de alguna manera es una mala noticia para un Mallorca en este su regreso. Ferran, casi él solito, se vale para batir a los insulares.