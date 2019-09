Esta tarde jugamos todos

Les voy a ser franco y sincero. En estos momentos ya estamos metidos en septiembre y ha llegado el momento de dejarnos de elucubraciones y toca pensar de nuevo en esta Liga que el Valencia CF ha empezado algo de pena y que esperemos que ante el Mallorca, en el viejo y entrañable recinto de Mestalla, el Valencia CF logre sus primeros tres puntos de la actual temporada y de alguna forma sirva para que todos nos tranquilicemos un poco a la espera de que mañana acabe la compra-venta de jugadores y pongamos fin a toda esta racha de traspasos y teóricos fichajes. Y ya toca. Y si me apuran ya toca incluso ganando un partido que da la impresión de que aquí no se juega nada y por contra tienen que pensar que ya está la competición bien lanzada tanto en el tema particular -la Liga- como en el europeo -la Champions-.

Y es en este instante cuando conviene acordarse de nuestros jugadores y dedicarles hoy una cerrada ovación simplemente por la razón incuestionable de que son los nuestros y son los que van a defender el escudo del Valencia durante noventa calurosos minutos. ¿Y el rival? Pues miren, francamente, el Mallorca no se ha reforzado casi nada y por lo tanto vamos a recibir a una escuadra que acaba de ascender de Segunda División, pero que ya ha conseguido tres puntitos en su primer duelo de la temporada. El favorito claro es el Valencia y me da igual quién juege y qué jugadores tenga al final Marcelino a su disposición. Espero y confío en que la escuadra comandada por Parejo sea capaz de imponerse con cierta autoridad ante un Mallorca que tiene un mérito terrible por su forma de ascender a la máxima categoría, pero que estoy convencido que con las escasísimas incorporaciones que ha realizado le va a costar un montón mantenerse al final en la máxima categoría. Así las cosas lo mejor es dejarnos de historias y pensar que la victoria está prácticamente en la mano de un Valencia que es superior juegue quién juegue y se marche quién se marche.

Pensemos, al margen de todo, que el Valencia CF sí tiene una escuadra lo suficientemente importante como para soñar con una Liga bien encaminada y si me apuran también para soñar con una Champions disputada pero asequible para la escuadra de Marcelino.Y yo me voy a dejar de llorar y voy a pensar desde ya que esta temporada se merece un Valencia superior a Peter Lim y superior a cualquier dirigente que lleve nuestros destinos en general.



Y lo de la Champions

Hoy casi no viene al caso pensar en la Champions y desviar nuestra atención del Valencia liguero que recibe en Mestalla esta misma tarde al Mallorca. Pero sí que encuentro necesario hacer un pequeño repaso a ese sorteo que da la impresión que no ha sido del todo perjudicial para el Valencia pese a que tengamos que empezar la fase de grupos visitando a nuestro rival más complicado, el Chelsea. No voy a añadir ningún dato interesante a todo cuanto se ha publicado pero sí diré algo que igual me convierte en impopular, pero como tengo que ser sincero conmigo mismo ya les aseguro que así de antemano me da más miedo el Lille que un desnaturalizado Ayax de Amsterdan. Vale, sí, el Lille me parece una víctima propiciatoria, pero ya les aseguro yo que no va a ser así. Los franceses son duros de narices y compiten francamente bien. Ojalá la fase de grupos no perjudique al Valencia.