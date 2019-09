Ese enorme grito de alegría

El día después no se me quitaba la sonrisa de la cara. Estaba cansado, había dormido poquito, pero el fútbol tiene esa magia, te hace despertar de un día para otro a velocidad de vértigo. Todo parecía un caos alrededor del Valencia CF y todo se convirtió en un grito de alegría inmenso en el difícil campo del Chelsea. Tengo una imagen en twetter -les juro que no se de quién es, lamento no nombrarle- de los jugadores del Valencia CF celebrando el gol de Rodrigo y comulgando con ese reducido y fiel grupo de valencianistas que disfrutaron como nunca con ese gol de laboratorio. Y con ese gol y ese partido los jugadores han dado un paso al frente de forma formidable y, de paso, Celades se ha empezado ganar el cariño del personal de forma formidable también.

El Valencia CF jugó en un campo complicadísimo y se llevó una enorme victoria gracias a su buen juego, a su entrega y al excelente planteamiento de un técnico que sembraba un mogollón de dudas con su llegada. Y todo fue perfecto y todo fue un paquete inmenso de ilusión para todos los que sienten al Valencia en el corazón. Una escuadra que parecía rotísima, una afición dolorida y un mar de dudas previas al choque no hacían presagiar nada interesante. Pero no, pasó todo lo contrario a lo tristemente previsto. El Valencia dio una lección de fútbol y Celades otra de planteamiento. Y ambas lecciones, analizando el fútbol en una imprevista seguridad, nos indican que este equipo está vivo y que podemos empezar a soñar con un futuro interesante. Y eso ya es mucho.



Un pequeño detalle

Y ahora vuelvo al partido y destaco dos decisiones de Celades que sorprenden, pero que tuvieron un premio magnífico. Dejar en el banquillo al gran juguete de Peter Lim, dejar en el banquillo a Guedes, fue una decisión que aplaudo sin ningún género de dudas. Fue una decisión magnífica y de alguna forma fue también un mensaje claro y rotundo para todo el equipo de un Valencia que rayó a gran altura. Piénsenlo bien. Se quedó en el banquillo y no jugó ni un solo minuto un futbolista que de alguna forma es el ojito derecho de Peter Lim. Guedes chupó banquillo y el equipo acusó en positivo que él es un futbolista que está atravesando un momento delicado, flojito. Y esa decisión del entrenador es francamente interesante. Demuestra que tiene criterio y personalidad y ese ya es un dato interesante para un entrenador del que todos pensábamos -yo lo pensaba, para ser francos- que su trabajo iba a ser de alguna forma seguir sin reparos la voz de su amo. Por eso le aplaudo y sonrío. A mi ante el Chelsea de alguna forma me robó el corazón.



Y lo inmediato

Bueno, me dejo ya remover el pasado reciente y pienso ya en el futuro inmediato. Ahora, eso sí, antes que nada aplaudo el trabajo de los jugadores y la sorprendente profesionalidad de Celades. Pero ahora me meto en el lío y pienso en la visita del próximo domingo de un equipo que llega herido a Valencia. Hablo del duelo en Mestalla contra el Leganés y de los cero puntos que lleva acumulados -ninguno por tanto- en los cuatro partidos que lleva disputados. El equipo de Pellegrino está atravesando una racha terriblemente negativa y se antoja que el Valencia puede seguir recuperando el pulso ante el equipo menos goleador de toda la Liga española. Un sólo tanto a favor es una renta demasiado ridícula. ¡Vamos!