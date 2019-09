Ahora toca seguir creciendo

Parece que el duelo de este domingo haya sido pensado por un gran estratega valencianí. Jugar un partido en Mestalla tras el triunfo contra el Chelsea es un motivo importante para ovacionar a los jugadores y a Celades. Y si encima, el calendario manda, te mides al colista de Primera que ha encajado cuatro derrotas consecutivas en sus cuatro partidos de la actual temporada no me dirán ustedes que este duelo no debe servir para cerrar mil heridas y centrarnos en dar cariño al Valencia, nuestro Valencia, en lugar de a ese Valencia de Peter Lim que parece tan lejano pero que en el fondo es el dueño de todo este cotarro. Y sí, los jugadores y cuerpo técnico se merecen esa ovación en contraste a todo lo que pasa por el mundo, y por el mundo me refiero a Singapur y a casi todos esos medos nacionales que nos daban por muertos y apenas han informado de esa victoria del Valencia en la Champions que es la única victoria que ha conseguido un equipo español en esta primera jornada de la máxima competición europea. Y sí, yo alucino y como soy optimista por naturaleza, me gusta más sonreír que luchar con mala cara por alguna historieta de esas que te rodean y apenas te dan tiempo a darte cuenta de que las historias tristonas así por la cara se instruyen más fácil en un mal corazón que en el sentir de una persona corriente y vulgar y que lucha por ser feliz y sonreír en cualquier oportunidad que tenga. Y por esa razón estoy feliz al menos hasta el domingo y les aseguro que el lunes tengo la intención de seguir sonriendo a poquito que el Valencia haga bien sus deberes y logre una atractiva e importante victoria ante una escuadra que tiene el rumbo perdido desde que comenzó la temporada. El tema, en resumen, es el siguiente. El Valencia de un creciente Celades recibe a un Leganés que de la mano de un ex del Valencia como Pellegrino que no levanta cabeza y eso representa que sí que existen todos los condicionantes prefabricados para que el Valencia se imponga sin problemas y de alguna forma provoque con eso que el Leganés siga siendo colista de Primera sin ningún punto conseguido hasta la fecha. Espero por tanto que llegue este domingo y guardo encerrado en mi corazón esa ilusión de ver como el equipo supera sus problemas y en este caso sigue creciendo de la mano de un míster que parecía tener poca sabiduría y sí, va y de pronto, nos sorprende a todos con una táctica y unas decisiones en ese partido de Champions de auténtico especialista en la materia. Le doy a Celades por la parte que le toca la enhorabuena y espero que junto a sus jugadores el domingo nos regale otra tremenda alegría.



El trabajo de Soler

Y Les aseguro que no tengo ninguna razón para escribir lo siguiente, pero el trabajo que está realizando a destajo Carlos Soler me parece del todo encomiable y una gran noticia para el propio Valencia. Soler es un futbolista interesante que no para de crecer y ese crecimiento le vendría de perlas a este Valencia de Celades para seguir creciendo..



Y lo de Maxi Gómez

El bravo y gigante delantero uruguayo está sonriente y de alguna forma su último partido, sus últimos minutos ante el Chelsea, nos indican que al Valencia con el estilo de Celades siempre le viene bien un delantero centro que sí sepa poner en jaque a la defensa rival y se haga con paso de gigante al juego de todo su equipo. Maxi, con la llegada de Celades, también gana.

