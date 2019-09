Lim no juega ante el Getafe

Miren, podemos tirarnos un par de años rajando del dueño del Valencia y si a él no le da la gana vender ni nada parecido por mucho que nos empeñemos no hay nada que hacer. Y digo más, por mucho que todo el mundo raje de Peter Lim en las redes sociales si a él no le da la gana no tiene ninguna razón ni ninguna obligación para vender el Valencia a alguien que en estos momentos no existe. Piénsenlo bien, esto es una Sociedad Anónima Deportiva y para que Lim se vaya hacen falta un mogollón de euritos y nadie hoy por hoy ha alzado la mano diciendo que tiene dinero para comprar algo que el dueño no quiere vender. Así las cosas voy a cambiar de tema y me centro en el próximo partido del Valencia en Liga, donde deben empezar a cambar las cosas, y ese duelo va a ser nada más y nada menos que contra un Getafe con el que existe una nueva rivalidad deportiva y antideportiva difícil de comprender. Y a mi me preocupa una cosa por encima de cualquier otra. ¿Qué va a hacer Celades? Miren, en el último partido jugado en Mestalla contra el colista el Valencia del propio Celades parecía un equipo enfadado con la portería contraria. Jugó lento, jugó mal y el planteamiento de Celades fue timorato. Y así no se gana nunca y así de mal no debe jugar este Valencia ni un partido más. Hagamos las cosas con cabeza, coloquemos bien a los jugadores y no castiguemos con la suplencia a gente que vale para estar en el once titular. Y eso tan simple es lo que tiré en falta ante el Leganés y es lo que espero que cambie ante el Getafe.



Varias funciones

Y les voy a enumerar varias decisiones del entrenador que yo así en principio no entiendo para nada y que espero que ante el Getafe el Valencia recobre una estructura natural y se deje de inventos que no conducen a nada positivo. Miren, colocar a Coquelin pegado a banda derecha es un error si tienes en tu equipo a un tipo como Ferran que puede hacer esa función perfectamente. De igual forma colocar a Rodrigo también pegado a banda derecha es quitarle valor al delantero y castigar de alguna forma a un Ferran Torres que es mucho más especialista que Rodrigo en determinada función. Y sigo. Hasta el momento Maxi Gómez y Guedes restan al equipo en lugar de darle más fundamento. Tener a Gameiro en el banquillo, así de entreda, se antoja absurdo dado el buen rendimiento del francés últimamente y lo bien que se entiende con un Rodrigo que actue como delantero. Así las osas, de buenas a primeras, Como ven existen muchas cosas que debería modificar el entrenador a velocidad de vértigo. Contra el Getafe ya mismo sin ir más lejos.



Y lo de Wass

Comentaba ayer Gauden Villas que la función de Wass está siendo poco menos que horrorosa, y yo le doy la razón. Vaya por delante que Wass es un lateral de emergencia y que juega fuera de su sito. Ahora bien, su rendimiento y colocación comienza a ser preocupante y si encima solo tienes por delante a Coquelin para cubrir la banda derecha el problema se convierte en emergencia y ya conocen todos los rivales -que sí que estudian al Valencia- como atacar a los hombres de Celades cada vez que juegan contra ellos. Y sí, yo de Wass espero mucho, tiene mucho fútbol en sus botas, pero si juega de lateral derecho como está haciendo últimamente necesita centrarse en labores defensivas y así marcar al rival.

