Y Murthy en el disparadero

Vayamos por partes. El Valencia, deportivamente, lo tiene todo al alcance de la mano, pero aquí de lo que se habla es de otra cosa muy diferente al fútbol y muy triste para todos los aficionados del Valencia que ven alucinados como su club se desangra de forma indisimulada y eso requiere una toma de decisiones urgentes que desconocemos si en la prevista reunión de hoy se van a tomar o no, pero en el fondo lo que si tenemos claro es que el Valencia pertenece de pleno derecho a Peter Lim y que el propio Peter Lim tiene nombrado a un presidente como Anil Murthy que no ha parado de meter la pata últimamente y eso para Meriton es una mancha de difícil solución, pero que debería ser urgente. Que el Valencia esté representado por un tipo que empieza a dar vergüenza y acumula desprecios es francamente llamativo. Y sí, si yo fuera Peter Lim -que obviamente estoy a años luz del magnate de Singapur- no dudaría en cambiar a quién arrastra mi nombre por el fango metiendo la pata de forma grosera e indisimulada. Murthy está tocado en tiempo y forma y está perdiendo los papeles de forma grosera y torpe.



Y lo de Alemany

Y miren, tal y como están las cosas, si yo fuera Mateu Alemany además de estar preocupado por mi futuro inminente, sufriría a lo bestia observando como su superior es un enchufado de Peter Lim que no para de meter la pata públicamente y que no confía en uno de los hombres que más saben de este negocio que no es otro que el propio Alemany. Y de cara a Peter Lim existe una obviedad que no debemos olvidar y que de alguna forma le quita tristemente valor ante el dueño de esta mercantil. Miren, Marcelino fue alertado de que se fijara en la cantera y luego él hizo cuatro ruedas de prensa pidiendo fichajes y más fichajes. Por eso se lo cargó Peter Lim y por eso también queda salpicado de alguna forma Alemany, un tipo, por cierto, que si estuviera en mi mano, y pese a su fallo cometido apoyando a Marcelino en contra del máximo accionista, yo no dudaría en nombrarlo presidente en lugar de Murthy, lo que supondría para el Valencia da un giro en busca de la normalidad futbolera casi en un visto y no visto. Alemany sabe de esto y sabe moverse bien. Y su marcha, en lugar de su nombramiento, es un lastre para este Valencia.



Y lo de Cañizares

Que Murthy no haya atendido a Cañizares en esa lucha en contra del cáncer infantil es de una grosería y de una torpeza vergonzante para él. Cañizares te puede caer bien o mal, pero alguien que pierde a un hijo pequeño tiene abiertas para siempre las puertas de mi corazón. Y Murthy, en este caso, parece que no tenga corazón alguno. Vergonzosa actuación.



Y las reacciones

Entiendo que las redes sociales se vuelquen en contra de Murthy -yo estoy también harto de su gorrina sensibilidad- y de hecho durante todo el fin de semana las quejas han sido brutales en su contra y solo en un caso más que brutales han sido penales por culpa de algún torpe e incendiario que ha colocado en las redes el teléfono del presidente del Valencia de forma pública y francamente asquerosa. Puedes estar en contra de Murthy, pero hacer público su teléfono coloca, a quién haya sido, a la altura del propio Murthy. Una vergüenza él y el del teléfono.