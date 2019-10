¿Y quién arregla todo esto?

No se trata de censura, no se trata de malos rollos, no se trata de la forma grosera y torpe de ejercer el poder sin tener respeto a nadie, sí que importa la desnortada imagen que está dando el Valencia CF y las escasas soluciones reales y prácticas que Peter Lim está dando al asunto a miles de kilómetros de distancia de lo que aquí acontece. Y es una pena enorme observar cómo se desangra el Valencia CF públicamente sin que nadie con dos dedos de frente y capacidad de decisión sea capaz de frenar esta vergonzosa caída a los infiernos de un club, el nuestro, que está ofertando una imagen lamentable y ridícula. Miren, aquí en València y reunido con los empleados y cualquiera del staff técnico del club se encuentra un individuo llamado Anil Murthy que públicamente ha desangrado su imagen de forma notoria y en toda España por el espectáculo que ofertó en el palco de Mestalla, para bochorno de cuantos estaban alrededor, empezando por los responsables del Deportivo Alavés y acabando por el propio Mateu Alemany, que vivió en sus carnes y sin poder hacer nada uno de los ridículos más notorios del fútbol español en los últimos años. Y sí, ayer el Valencia se reunió para cerrar filas, pero esa no es la solución. Las filas, que ya lo debería saber el señor Perter Lim, se cierran con buena gestión y buena imagen, la que no está dando el personaje que ha elegido como presidente.



Una sanción

Miren, lo que hizo Anil Murthy en el último partido de Liga sería digno de sancionar por la propia Liga, ya que de cara a los aficionados, del Valencia y del resto de equipos de toda España, su imagen queda muy manchada. Nunca el Valencia CF tuvo un presidente tan peculiar al frente de esta mercantil que ya supera los cien años de historia. Y después del ridículo puede tomar todas las medidas que se le ocurran para cerrar filas y dar la imagen de que aquí no ha pasado nada apreciable. Y sí que ha pasado. Y lo que ha pasado lo resumo rápidamente en que la imagen del Valencia CF está muy tocada para sufrimiento de todos cuantos sentimos que este club, este Valencia, se merecía mejor suerte en este terrible mundo de compra-venta que nos ha tocado vivir. Y miren, como Peter Lim no toma cartas en el asunto, hoy por hoy no nos queda otra que seguir sufriendo la triste imagen que está ofreciendo el Valencia CF por el mundo y sin tener en cuenta ni respeto al sentimiento de miles de aficionados que asisten alucinados al mal camino que tiene amordazado al Valencia. La reunión en Mestalla fue un asunto cortito y para cerrar filas. Y sí, en ambos casos se lo debería aplicar el presidente. Lo de cortito está claro que lo es y lo de cerrar filas se lo debería aplicar él también simplemente con educación y respeto al valencianismo, que es mucho más que Peter Lim.



Y lo de Parejo

Y miren, tal y como están las cosas, yo rompo una lanza en favor de Dani Parejo, que en un momento delicado para la entidad es quien está brillando de una manera más clara por su compromiso e implicación con todos sus compañeros de vestuario. Aunque no le estén saliendo bien las cosas, tal como todos sabemos que podría ser porque está capacitado para dar mucho más en el campo, lo cierto es que su compromiso en honor a todos los aficionados del Valencia CF es bestial y absolutamente ejemplar. Para quien lo quiere imitar.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.