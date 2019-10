Oigan, Parejo sí me representa

C urioso el caso. Mientras en el club se suceden un montón de acontecimientos tristes que invitan a la depresión, en Paterna, en la Ciudad Deportiva de Paterna, da la impresión de que Dani Parejo ha tomado el mando y la normalidad, y a esa estupenda y valiente corriente de opinión parece que se ha sumado Celades con todas las de la ley dando muestra de que no es un simple invitado de Meriton en toda esta historia. Celades ha dado un paso al frente y se ha puesto de lado del bando correcto. Apoya a los jugadores ante tanta torpeza por parte del presidente, digo de Anil Murthy, y se ha puesto del lado de sus jugadores y eso, de alguna forma, ha supuesto un espaldarazo positivo a la plantilla y también de cara a los observadores. Y pienso que Celades está un poco verde... pero en esa decisión de ir con los jugadores a muerte me ha ganado un poquito el corazón. Y eso tan tonto y tan simple, en los tiempos que corren, ya es un motivo para esbozar una sonrisa y brindarle, al míster, un abrazo de confianza sincera.



No pierdo el tiempo

Y no les voy a hablar de Murthy ni de sus torpezas porque Anil Murthy a mí ya no me interesa, y me centro en las buenas vibraciones que se están emitiendo desde la Ciudad Deportiva, donde parece que viva un equipo al margen de todo -y eso es bueno- y que además comandado por Parejo y un Celades con opinión -no sesgada- pueden poner un poco de naturalidad y buen rollo a una temporada que así, desde la distancia con el chungo poder establecido, nos puede deparar alguna que otra sorpresa interesante.



El no internacional

Parejo igual se cabrea conmigo por lo que les voy a escribir, pero les aseguro que no lo hago con mala fe ni con un propósito dañino para este club por el que muchos, muchísimos, perdemos hasta la razón por el enorme cariño que le tenemos. Y sí, Parejo, en instantes convulsos para esta mercantil, no ha sido convocado por el seleccionador español-un grave error por su parte, pero en el fondo una alegría para nosotros- y eso significa que tenemos a un tipo con imaginación, talento y cabeza para tomar junto a Albert Celades las riendas de este Valencia CF y darle coherencia a todo lo que tenemos por delante que obviamente es mucho y además muy exigente.



El Atlético

Y por delante, dentro de algunos días, tenemos ese duelo brutal contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano donde vamos a poder juzgar las últimas declaraciones de todos los que están alrededor del Valencia CF y al fin y al cabo las consecuencias de las mismas. El partido en sí es complicadísimo y el Valencia CF parte con bastante desventaja en los pronósticos. Ahora bien, si todos los jugadores dan un paso al frente y se alinean con Parejo y Celades igual ese choque es más complicado para el Atleti de lo que parece a simple vista y en ese caso la normalidad futbolera de los jugadores y el entrenador pueden dar la sorpresa al Atlético de Madrid en su propio campo... y a Anil tal Murthy, representante de Peter Lim en el club de Mestalla, que no para de hacer el ridículo de forma bochornosa. Y sí, esto es fútbol y yo creo en los futbolistas y técnico del Valencia CF. ¿Podemos? Pues miren, de momento queremos y eso en medio de todo el desastre que rodea al Valencia CF ya es significativo. Y sí, yo estoy con ellos... a muerte.