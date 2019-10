Un buen parón para Celades

Lo que les voy a decir parece una historia un poco boba, pero en el fondo es buena para el Valencia Club de Fútbol y para su futuro inmediato en la competición. Les voy a hablar de este parón de seleciones -para la española solo hemos perdido a Rodrigo- y en la obligación que de alguna manera tiene Celades para con el equipo y, juntos, comenzar a caminar por una temporada que se presume apasionante tras estas ocho jornadas de Liga que llevamos disputadas. Y sí, que el Valencia no está jugando bien y que se cae tras el descanso resulta tan evidente como corregible. Pese a todo, pese a todas las movidas que han exisido y a la mala imagen que parece acompañar al Valencia, la realidad es tan obvia como evidente y esta nos indica con pleno convencimiento que mientras en Valencia todo se hace de pena va y resulta que en el Atlético de Madrid todo se hace de cine. Y no es así la cosa. Deportivamente hablando, de fútbol puro y duro, hagamos un cálculo de los ocho partidos que llevamos disputados en la actual temporada y nos daremos cuenta al instante de que la diferencia entre el Atlético de Madrid y el Valencia, a fecha de hoy, es de tan sólo tres puntitos de diferencia a favor del conjunto rojiblanco y esos tres puntitos pueden quedar amortizados si el Valencia es capaz de doblegar la escuadra rojiblanca en su nuevo coqueto estadio. Como pueden apreciar tres puntitos no son casi nada en el fútbol y aunque llevemos ocho jornadas de Liga, es decir bastante pocas, la realidad es innegable para el Valencia y esa realidad me indica que nos encoentramos tan sólo a dos puntitos de estar colocados en una de esas plazas que dan derecho a jugar la próxima temporada la Liga de Campeones. Por eso rompo una lanza en favor de la estabilidad y pensando en el futuro inmediato del Valencia, y este futuro me indica que estamos en el camino de conseguir todo lo que nos habíamos propuesto al principio de temporada y que incluso tanto en Europa como en Liga estamos por encima de todo lo que llevábamos a estas alturas la temporada pasada y eso ya es una buena noticia. Así las cosas le doy todo mi apoyo a Celades y espero que estos días de parón por el tema de seleciones sí le sirva para integrarse más en el equipo y de alguna forma también viceversa, es decir que el equipo crea y se integre al cien por cien en lo que les demanda el entrenador. Y punto, ya está, del tema social no voy a hablar más ya que de por sí está bastante complicado. Me centro en el equipo de fútbol y espero que a partir de este parón recupere la sintonía para que en las segundas partes no desaparezca el equipo y actue con cierta normalidad. Si los jugadores hacen caso a Celades lo pueden hacer... y creo, sinceramente, que Celades se ha ganado a pulso un voto de confianza de la plantilla. Veremos.



Y lo del Atleti

Da la impresión, por las últimas temporadas, que el Atlético de Madrid es en estos momentos el tercer club de la Liga española muy por delante del Valencia, que vive en estos momentos una situación confusa y algo patética que parte de la mala administración que un buen puñado de valencianos tuvo con el club en el pasado. Pero el fútbol es pura magia y pese a esa realidad del Atlético actual esos tres puntitos de ventaja que nos lleva pueden ser enjugados con una simple victoria del Valencia en el Wanda Metropolitano, un estadio que ha visto como su equipo ha crecido a lo bestia.