El buen carácter de Rodrigo

Podemos pensar mil cosas sobre lo que pasó el pasado verano con Rodrigo, pero quien lo sabe bien y lo argumenta de cine es el propio Rodrigo Moreno que habla con una claridad sensacional de lo que pudo ser y no fue y de cómo se siente en estos momentos defendiendo la elástica del Valencia CF. Rodrigo, el único internacional del Valencia convocado con la selección, no esconde lo que pasó en el pasado y habla claro de él y de su Valencia CF en la actualidad. Y de todo lo que ha dicho y como lo ha dicho me quedo con la sensación de que es un futbolista implicado que, quizá sí, pudo marcharse al Atlético, pero él mientras esté aquí con nosotros supone tener en nuestras filas a un buen profesional y a un buen jugador, además de un tipo que parece saber dónde está y dónde quiere llegar. Rodrigo, que ya no es un chavalito debutante en la selección, habla claro y de sus palabras me quedo con la consigna real que es francamente positiva para el Valencia CF. Rodrigo afirma que todo lo que está sucediendo no es sencillo de digerir, pero que el equipo está muy unido y está con Celades. Y para mí esa es la clave que quiero ver en el Valencia CF. Una 'piña' de tíos que defiendan a muerte su escudo y que de alguna manera trasladen un golpe de alegría a una afición que vive descolocada con todo lo que está aconteciendo. El Valencia es así, en el pasado y en el presente. Y por eso me voy a centrar en el presente, me voy a centrar que Rodrigo es hoy por hoy delantero del Valencia y que por tanto este Valencia cuenta con un delantero que sabe lo que se lleva entre manos -bueno, perdón, mejor decir que sí sabe lo que se lleva entre las botas- y es francamente positivo para el Valencia CF actual y para el del futuro. Y miren una cosa, en medio de tanto follón y de tanta historia que sacude a esta entidad a mí me sientan bien las palabras sinceras de Rodrigo y el interés que generan.



Y los internacionales

Y sí, en el Valencia, como club con solera y de élite que es, existen muchos internacionales en sus filas que no paran de jugar partidos estos días con sus selecciones naturales. Y yo les voy a ser sincero. Tal como están las cosas en el Valencia CF últimamente me hubiera gustado que ningún jugador hubiera sido convocado por sus selecciones y así de esta forma tan poco digna pero sí muy genuina poder trabajar todos juntos a las órdenes de un Celades que ha llegado con una vitola de ser un técnico escasamente rodado, pero que a mí me ha conquistado cuando se ha puesto al lado de sus jugadores y de alguna forma se ha enfrentado a una absurda decisión del club que en nada iba a beneficiar al Valencia CF. Bien, de cualquier forma, me quedo con los jugadores que sí que están aquí -empezando por Parejo, mi gran capitán- y espero es que ante el Atlético ya veamos un Valencia CF distinto y capaz de sumar un punto en un campo tan complicado.