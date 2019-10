Me centro en los futbolistas

Lo pienso hacer y lo voy a hacer. Estoy harto de hablar de acciones y de accionistas y pienso recobrar el pulso del antiguo SUPER cuando decidimos en una época en la que estaba de moda hablar de todo lo contrario, centrar nuestras primeras páginas en los futbolistas y en sus dimes y diretes, dejando para el final de las páginas las cosas del consejo de administración y los propios administradores. En aquel tiempo se hablaba y leía más asuntos sobre el consejo y los consejeros que sobre los futbolistas que debían jugar un partido casi al día siguiente. Y SUPER modificó eso y esa iniciativa nos la agradecieron los lectores y también nos lo agradecieron los propios futbolistas. Y así, paso a paso, SUPER se convirtió en todo un referente de las noticias deportivas que tenían algo que ver con el Valencia. ¿Y saben una cosa? Pues miren, yo en estos instantes y aunque parezca una iniciativa un poco viejuna, voy a hacer lo mismo que hace aproximadamente 25 años y me voy a centrar en los futbolistas y en los próximos partidos que tiene por delante este nuestro Valencia. ¿Y saben otra cosa? Pues miren, creo que hago lo correcto y lo que debería haber hecho hace ya bastante tiempo. Y me voy a centrar en el Valencia y lógicamente empiezo por lo inmediato que no es otra cosa que el partido en Madrid ante el Atlético este próximo sábado. De todo, lo más curioso de este caso es que Rodrigo llega al partido ante el Atlético de Madrid en uno de los mejores momentos anímicos de lo que va de temporada después de haber marcado el gol que termina dándole la clasificación a España para la Eurocopa del próximo verano. Y justo en el Wanda ante el equipo al que le había dicho que sí. Pero la oferta no llegó a cristalizar -falta de pecunio por parte del Atleti- y Rodrigo al final se tuvo que quedar en la que ahora es su casa. Eso sí, nuestro Rodrigo, porque es nuestro y no es rojiblanco, llega algo tocado. De hecho, ayer no fue titular contra Suecia y entró en los minutos finales para resolver, concretamente en el 66, cuando España perdía 1-0 y peligraba seriamente el pase a la Eurocopa. Supongo que Celades mimará al delantero estos días antes del partido del sábado en el Wanda porque además, Maxi Gómez llegará de la paliza que se está pegando con Uruguay. Y luego está Gameiro pasaremos, que está plenamente recuperado de la lesión muscular que sufrió en el partido de liga en Mestalla ante el Getafe. Cosas curiosas para hablar del Valencia y del fútbol inmediato que nos viene este próximo sábado. Veremos lo que sucede y como se las apaña Celades. Pero sí diré que este Atlético -solo a tres puntitos de distancia del Valencia- no es igual al Atlético del curso pasado. Sus ventas han sido enormes y no da la impresión de que sus reemplazos estén a la altura de los vendidos... y eso, se miren como se mire, sí que es bueno para el Valencia. Miren, ya me estoy viniendo arriba...

Y lo del Atlético

Al Valencia le espera una jornada dura jugando en casa de un Atlético que pese a no estar al mismo nivel que el año pasado si es siempre un equipo competitivo que no suele perder puntos en su propio estadio. El Valencia se tendrá que dejar de inventos -poner de titular a Guedes sería uno de esos inventos- y formar un núcleo de ataque sin tu mejor futbolista lo que obligará a tener una defensa fuerte y compacta para que no te hagan ese golito que le suelen hacer al Valencia a las primeras de cambio.