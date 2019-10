¿Quién entiende a Rodrigo?

Yo doy por sentado que para el seleccionador español a partir de ahora Rodrigo se ha convertido en un jugador fundamental. Renqueante, medio tocado, en el banquillo y viendo a sus compañeros perder ante Suecia, el entrenador español Robert Moreno -que pese a tener el mismo apellido no tiene nada que ver con Rodrigo- decidió dar entrada al delantero del Valencia CF en los últimos minutos en busca de un posible milagro que certificara la clasificación de España para la próxima Eurocopa. Y fue Rodrigo Moreno el encargado de convertir en realidad ese milagro rematando a la red un centro chut de Bernat con el tiempo ya rebasado. La alegría fue tan enorme como la sorpresa y Rodrigo se convirtió en el héroe de un equipo que sin Luis Enrique en el banquillo comienza a mostrar ciertas debilidades. Y ahora el capítulo es distinto y complicado para el Valencia CF. La pregunta es obvia y la respuesta no puede ser todo lo aclaratoria y positiva que esperamos. Y el asunto es muy sencillo e implica al propio Rodrigo pensando en el próximo e importante partido que tiene el Valencia. ¿Estará a punto para jugar ese atractivo y complicado duelo de este sábado contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano? La respuesta en estos momentos se antoja afirmativa y la decisión solo pasa por la cabeza de dos personas. Debe decidir Celades y debemos contar también con la opinión de Rodrigo. Si queda evidente que estaba algo tocado y que el seleccionador decidió pese a todo apostar por él en los últimos instantes ante Suecia. Y sí, Rodrigo jugó bien, marcó el tanto que evitó la derrota, con ese gol clasificó a España para la Eurocopa, pero desconocemos si ese esfuerzo le va a privar de jugar frente al Atlético de Madrid este próximo sábado.

Y miren, dado el rendimiento y la escasa amplitud del Valencia CF en la zona de vanguardia se antoja que el concurso de Rodrigo en el próximo envite del Valencia es francamente importante y atractivo. Pero bueno, de momento toca esperar y mirar con ojos esperanzadores en los próximos días. El Valencia CF, francamente, anda muy justito pensando en sus hombres de ataque y el Atlético, pese a sus muchas ausencias de futbolistas y algún que otra baja en su defensa titular, suele defender muy bien su marco con Simeone. Veremos por tanto, toca esperar a ver si el futbolista dice un sí definitivo. Y una última realidad. Rodrigo clasificó a España directamente para la Eurocopa y a la vez se jugó alguna lesión importante en el trance. Así las cosas toca esperar y esperar a ver su partido ante el Atlético.



Y lo de Alemany

El despido de Alemany que a fecha de hoy parece más que probable tiene una doble lectura para mí. Por un lado pienso que va a abandonar el Valencia CF un tipo muy capaz de conducir a un club a un mundo real y competitivo en el panorama del fútbol mundial, europeo y español. Y por el otro, y me produce cierta rabia decirlo, lo que no entiendo es que un tipo inteligente como Alemany se haya posicionado al lado de Marcelino en lugar de codo a codo con el máximo accionista de la mercantil. Ojo, no digo que Peter Lim me guste más que Marcelino. Pero sí digo que Lim es el que manda y un director general debe estar siempre al servicio del que manda en lugar de trabajar codo con codo con un empleado de la entidad. Lamento lo de Alemany, me parece un tipo interesante, pero ha jugado mal sus cartas.

