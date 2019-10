Gameiro ya está para jugar

Es curioso, pero si existían dos jugadores con ganas de hacerlo de cine contra el Atlético de Madrid y ambos tienen nombre propio y ambos tienes razones poderosas para marcarse un partido en el Wanda ante un equipo como el Atlético de Madrid con el que tienen diversas cuentas pendientes pensando en el pasado. De Gameiro poco hay que decir. El Atlético le cerró las puertas en su día y eso propició que aterrizara en Valencia. Con Marcelino en el banquillo -hay que ser justos- consiguió un rendimiento óptimo y volvió a ser ese referente de ataque peleón y con gol en sus propias piernas para deleite de la afición del propio Valencia. Y Gameiro ya está de vuelta, con ganas y dispuesto a todo siempre que Celades estime oportuno su concurso. Y en el otro lado está Rodrigo, un jugador carismático y con un enorme rendimiento en la selección que arrastra problemas físicos que invitan a pensar que hace bien Celades en reservarlo. Pese a todo en ambos casos los dos valencianistas tienen algunas cuentas pendientes con el conjunto rojiblanco. A uno lo despreció el cuadro de Simeone y al otro los madrileños lo intentaron fichar sin un eurito en el bolsillo y pese a que le convencieron y también convencieron al Valencia al final no pudieron hacer frente al pago estipulado y Rodrigo se quedó en Valencia -no le reprochemos nada, él ha sido claro y honrado en todo momento y ahora es uno de los jugadores que más tira del carro defendiendo a este algo desamparado Valencia de Celades- lo que sin duda es una buena noticia para todos los aficionados del murciélago. Así las cosas jugará Gameiro en el Wanda y Maxi da la impresión de que poco a poco se está ganando la confianza de todo el mundo por su trabajo constante y su búsqueda del gol permanentemente y eso indica que medirse al Atlético en su campo con Maxi en el once acompañado por Gameiro debe ser un punto a favor del Valencia que se enfrenta a un conjunto que sí, que es peligroso en el ataque, pero que está intentando parir Simeone una defensa nueva e inédita que debería servir al Valencia para intentar sacar un resultado positivo.

Un voto por Cillessen

Y miren, ya se que apostar hoy en día por Cillessen es crearte casi un montón de enemigos. Pero yo sí creo en este portero y espero y confío que se centre a partir de ahora en sus tareas y que la línea defensiva esté ya de una vez más pendiente del rival, especialmente en los primeros minutos en los que nos suelen hacer algún golito de esos que marcan el partido. Protejamos a Cillessen que sí que es válido.