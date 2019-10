Parejo rinde más en su sitio

Reconozco que el tema de este artículo va a molestar a más de uno, pero si no lo publico reviento y creo que además es interesante para el Valencia actual. Veo a Parejo, observo a Parejo, mido su juego y me queda claro que, por poner un último ejemplo, ante el Atlético de Madrid jugó una primera parte muy adelantado para su ritmo habitual y solo recobró el gran punto de Parejo, su fútbol estupendo y fuera de lo normal, cuando en la segunda parte ante el Atlético en un determinado momento retrasó unos metros su posición y a partir de ese instante vimos un Valencia distinto y mucho más preciso en su juego y en un campo complicadísimo. Y no es un asunto fácil de resolver.

Cuando Parejo juega al fútbol como Parejo, tocando balón y distribuyendo el juego, el Valencia es un equipo mucho más consistente que cuando colocamos a Parejo muy por delante de su línea habitual y eso provoca que entre menos en juego y sea menos eficaz en su rendimiento. Celades estuvo correcto en sus palabras al afirmar que Parejo es un jugador muy por encima de lo normal -no dijo eso exactamente, pero es más o menos a lo que se refería- y por esa misma razón entiendo que Parejo debe ser el padre del fútbol creativo del Valencia y ante el Lille francés, en su campo, precisamente lo que necesitamos es que el mejor jugador y más en forma de la plantilla del Valencia recupere su puesto natural en el campo y se dedique a ser ese centrocampista creativo y genial que todos admiramos en lugar de hacer una función de casi segundo delantero como le sucedió al principio ante el Atlético de Madrid. Yo espero que Celades lo haya visto claro y no deje que el juego tenga que nacer en su creación de Coquelin o Kondogbia que por su forma de jugar son dos buenos compañeros de algún creador en el centro del campo, pero lo que no son es que el fútbol de ataque del Valencia tenga que nacer por sus piés. Y esa es la posición natural de Parejo, donde se mueve más a gusto y donde es mucho más creativo. Y cuando eso sucede el mismo Parejo se encuentra cómodo y el resto del equipo sintoniza con su capitán y sus pases y el juego ofensivo del Valencia se convierte en algo más especial y sorprendente y resulta más peligroso. Ante los franceses, con media continuidad de la Liga de Campeones en juego, bueno sería contar desde el principio con Parejo creando juego en su posición natural. Es demasiado futbolista y con una edad ya definida como para ir probándole en posiciones distintas cuando sabemos que rinde mucho y bien en su posición natural.



Y lo del Young Boys

No lo puedo evitar. Llega ya ese tercer partido de la fase de grupos en la Champions y nuestro siguiente compromiso es en casa del Lille que a priori es el elemento débil, sin serlo realmente, de todo el grupo. Y recuerdo la temporada pasada y recuerdo el daño que nos hizo ese torpe empate en casa del Young Boys que al final fue casi el causante que tuviéramos que jugar la Europa League quedando eliminados de la Champions a las primeras de cambio. Ese empatito tonto en el campo de los suizos resultó imposible de superar por parte del Vslencia en esa fase de grupos y caimos condenados a jugar la Europa League casi de forma automática. Y ahora es distinto. Ahora el duelo contra los franceses llega en un momento dulce para Celades y sus jugadores y una victoria sería el mejor resultado para que el Valencia recobre su juego y calidad.



Y lo de Cañizares

Que Murthy no haya atendido a Cañizares en esa lucha en contra del cáncer infantil es de una grosería y de una torpeza vergonzante para él. Cañizares te puede carbien o mal, pero alguien que pierde a un hijo pequeño tiene abiertas para siempre las puretas de mi corazón. Y Murthy, en este caso, parece que no tenga corazón alguno. Vergonzosa actuación.



Y las reacciones

Entiendo que las redes sociales se vuelquen en contra de Murthy -yo estoy tamién harto de su gorrina sensibilidad- y de hecho durante todo el fin de semana las quejas han sido brutales en su contra y solo en un caso más que brutales han sido penales por culpa de algún torpe e incendatrio que ha colocado en las redes el teléfono del presidente del Valencia de forma pública y francamente asquerosa. Puedes estar en contra de Murthy, pero hacer público su teléfono coloca, a quién haya sido, a la altura del propio Murthy. Una vergüenza él y el del teléfono.



Y lo del Athletic

Miren, no le den más vueltas, el Valencia tiene muchas cosas que cambiar en un corto espacio de tiempo ya que se enfrenta a un rival invicto y que parece que sabe muy bien a lo que juega en cada compromiso. El Valencia, de cara a este inminente choque, tiene que ponerse las pilas en un visto y no visto y poner al Athletic Club en un aprieto desde el minuto uno. Espero buena defensa, un buen Parejo y mucha suerte por parte de Celades. Qué acierte.

