Celades debe definir el estilo

Después del último partido del Valencia, me refiero a ese fiasco contra el Lille en tierras francesas, llego a una conclusión clara sobre el juego del Valencia y llego a una decisión inapelable que tiene mucho más que ver con el propio entrenador, digo de Celades, que no con los jugadores que componen la plantilla de la entidad. Y sí, tengo clara una cosa. Celades plantea un partido con un estilo definido y luego cambia su forma de entender el fútbol a un estilo absolutamente contrapuesto. Y entre ambas formas de dirigir el juego del Valencia se da una realidad inequívoca: Celades no encuentra el camino y no da con la tecla necesaria para que el Valencia recupere un juego estable y sostenible. Y todo esto ha quedado claro en los últimos partidos del equipo y por ello requiere una solución con cierta urgencia para que el Valencia retome un estilo definido y las dudas de juego pasen al cajón del olvido. Y miren, yo lo tengo claro aunque lo que voy a decir posiblemente le moleste a Celades y no lo entienda. El asunto es muy simple. El juego del Valencia, normalmente y especialmente en estos dos últimos años, nacía de las botas de Parejo y esa forma de actuar ya había contagiado a todo el equipo que actuando así, de una forma clara y concreta, sabía como ubicarse en el campo e intentar, y muchas veces conseguir, dejar de dar bandazos como ahora. Y miren una cosa, Celades puede tener en la cabeza una idea de fútbol determinada, pero esa idea de fútbol no la entienden los jugadores ni se muestran contundentes cuando juegan tal y como quiere el técnico del Valencia. Acompañar a Parejo con Coquelin y Kondogbia puede ser un buen planteamiento inicial, pero la realidad no está demostrando que esa táctica que intenta imponer Celades no la comprende el equipo y especialmente Parejo no encuentra un sitio cómodo para lanzar ese fútbol de enorme calidad que tiene en sus botas. Y siendo así la cosa, y con la temporada ya comenzada, yo si fuera Celades no cambiaría la forma de jugar del Valencia con un clásico 4-4-2 e iría introduciendo variaciones poco a poco, pero nunca perjudicando a su equipo tal y como está sucediendo en estos momentos. Así las cosas, pegando bandazos partido tras partido, a mi lo que me falta es una idea clara y rotunda de definir el juego natural del Valencia y dejarse de hacer tantos cambios que no nos conducen a un camino correcto en esta Liga y en esta Champions.



Que se ponga las pilas

Y miren, ya hablando con absoluta claridad, lo que si veo primordial es que este entrenador defina de una vez como quiere jugar y que esa definición sea acorde con la forma tradicional de actuar de este Valencia Club de Fútbol. Y la realidad es tozuda. Sí tienes jugadores buenos para actuar de un modo conocido, pero esos jugadores se pierden en cuanto les cambias el guión y deben cambiar su buen estilo de juego.